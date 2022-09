Inflazione alle stelle, la classifica delle città più care d’Italia. Occhio al portafoglio

L’economia mondiale è sotto attacco e ne sta risentendo anche l’inflazione nazionale che ha toccato picchi spropositati.

I dati Istat di agosto sono allarmanti e registrano un aumento vertiginoso dell’inflazione pari al +8,4%.

Fare la spesa anche nei discount è sempre più difficile e anche se Altroconsumo ha stilato la lista degli store più convenienti (con Aldi, Eurospin e Prix ai primo posti nazionali) ormai il vero affare alle casse sembra sempre più un miraggio.

Se però volete risparmiare qualcosa forse vi conviene buttare un occhio alla classifica delle città e le regioni più care del Bel Paese dove non dovreste fare grandi spese mensili. Qui potreste prendere delle vere e proprie mazzate al portafoglio, quindi attenzione e orecchie aperte.

Le regioni più care d’Italia, da Nord a Sud la classifica generale

L’Unione Nazionale Consumatori, responsabile dello studio sull’inflazione suddivisa tra regioni e città, ha mostrato che il dato peggiore in assoluto lo si ha in Trentino dove questa ha toccato il +10,2% (pari ad un aumento della spesa annua di 2.650 euro per famiglia).

Segue l’Umbria con un +9,1% ed il Veneto con +9%. La regione più virtuosa invece è il Molise con l’inflazione che si è fermata al +7,5%.

Quali invece i dati relativamente le città più spendaccione delle Penisola? Vediamoli subito.

Inflazione, le città più (e meno care) del Bel Paese

Stranamente, rispetto a soli pochi anni fa quando tra Nord e Sud del Paese c’era una forte differenza in termini di risparmio complessivo, oggi le cose sono molto cambiate e a rimetterci, come sempre, ci sono i consumatori finali.

A pari merito nella classifica di UNC troviamo Trento e Catania con l’inflazione che è arrivata a toccare un +10,5% (e una spesa media annuale per famiglia apri a 2.791 euro).

Seguono Trento (+10,2%), Milano, Ravenna e Verona con +9,7%, Bologna (+9,5%). Invece la città più virtuosa è Campobasso con un’inflazione del +7,5% ed una spesa annua stimata per famiglia pari a 1.373 euro, la più bassa in assoluto.

