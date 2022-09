Mara Maionchi parla della malattia. Mi sono sentita molto meno coraggiosa e molto meno forte del solito”.

Il racconto di Mara Maionchi. “L’ho beccato al momento giusto”.

Mara Maionchi si racconta e parla di un momento difficile, che fortunatamente si è lasciata alle spalle. “Sono andata a fare una visita che facevo tutti gli anni e durante i controlli hanno avuto dei dubbi. Abbiamo approfondito e poi mi hanno operato. L’ho beccato al momento giusto”.

Con queste parole racconta come ha scoperto di avere due tumori al seno. La 81enne parla poi del momento più critico, l’operazione, e ammette: “Mi sono sentita molto meno coraggiosa e molto meno forte del solito. L’unica speranza a cui mi sono aggrappata è che riuscisse l’intervento, ma certamente ero molto triste. Quando ti senti dire che hai un carcinoma, ti terrorizza, sono sincera. Mi sono sentita come tutti quando ti danno questa notizia. Male”.

Il sostegno della famiglia e la paura “È una malattia che ti fa rimanere in sospeso, certamente non vivi tranquilla”

A sostenerla e starle vicino c’era tutta la sua famiglia, che si è fatta trovare accanto a lei appena riaperti gli occhi dopo l’operazione

Conclude, poi, dicendo: “Anche se ora sono guarita, qualcosa è successo nella mia testa. Quando vado a fare gli esami per vedere se è tutto a posto, provo sempre un po’ di preoccupazione. È una malattia che ti fa rimanere in sospeso, certamente non vivi tranquilla. Ti lascia sempre il dubbio, in fondo al cervello, che possa tornare ed essere peggio. Questa sensazione purtroppo credo che non ti lasci mai”.

Un momento davvero delicato della vita della Maionchi, che ha avuto un lieto fine grazie ad una diagnosi precoce e ad un’operazione riuscita nel migliore dei modi.

