Morte Manuel Vallicella, il blogger Amedeo Venza vuota il sacco: “so come è successo”

Il blogger Amedeo Venza è intervenuto a proposito della morte di Manuel Vallicella, ex tronista di “Uomini e Donne”: “so come è andata”

Milioni di telespettatori non si sono ancora rassegnati alla perdita di Manuel Vallicella, l’ex tronista che solamente sei anni fa raggiungeva la notorietà nello studio di “Uomini e Donne”.

La sua sensibilità ed il suo animo gentile, a dispetto di quanto il suo aspetto fisico potesse suggerire, avevano conquistato migliaia e migliaia di fan che, attraverso i social, seguivano ogni pubblicazione dell’ex tronista.

Uno dei primi a dare la notizia del suicidio di Manuel è stato il blogger e opinionista televisivo Amedeo Venza, che con il 35enne aveva stretto un rapporto d’amicizia. Ed è stato proprio il blogger, nelle ultime ore, a rivelare una verità a dir poco sconvolgente a proposito di Vallicella.

Manuel Vallicella, tutto sul tronista di “Uomini e Donne” morto suicida

Il suo percorso nel programma di Canale Cinque era cominciato nel 2016 in qualità di corteggiatore di Ludovica Valli. Un percorso che non si era concluso secondo i piani, ma che aveva comunque permesso a Manuel di farsi apprezzare dalla stragrande maggioranza del pubblico.

Qualche mese dopo era arrivata la proposta di sedersi sul trono tanto ambito. Proposta che Vallicella inizialmente accettò, salvo poi ritirarsi dal programma e scegliere di proseguire il suo percorso di vita lontano dai riflettori.

La morte dell’adorata mamma, sopraggiunta nel 2019, aveva rappresentato un duro colpo per Manuel, il quale, a detta degli amici, non riuscì mai a superare quell’immagine tragedia. A poche ore dall’annuncio della sua morte, il blogger Amedeo Venza è tornato a parlare dell’amico scomparso, rivelando qualcosa di davvero sconvolgente sul suo conto.

Amedeo Venza vuota il sacco sulla morte dell’ex tronista: “so come è successo”

Amedeo Venza, che ha raccontato di aver conosciuto Manuel durante una serata in discoteca, ne ha sottolineato l’estrema empatia e l’umanità inarrivabile. Nessuno, a detta del blogger, era più sincero e umile dell’ex tronista.

Ai numerosi fan che gli hanno domandato come si sia tolto la vita, Venza ha voluto rispondere con estrema franchezza:

“non credo sia importante saperlo. io l’ho saputo, ma non trovo corretto divulgarlo, lo faranno i parenti”.

Una decisione comprensibile e più che giusta, quella dell’opinionista, che il pubblico affezionato a Manuel non potrà far altro che condividere in pieno.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE