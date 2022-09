Nunzia De Girolamo fa impazzire i fan con un dettaglio pazzesco apparso nelle sue storie Instagram, di cosa si tratta.

L’abbiamo conosciuta come politica, oggi è una conduttrice televisiva molto amata dal pubblico italiano e seguita sui social dove vanta di più centomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

Nunzia De Girolamo da qualche anno ha cambiato look e per certi versi è irriconoscibile: sensualità, eleganza e classe non mancano mai. Ha da poco pubblicato un video che ha lasciato tutti a bocca aperta, c’è un dettaglio che non è passato inosservato.

Nunzia De Girolamo, il successo in tv

È stato un cambiamento inaspettato quello di Nunzia De Girolamo che nel giro di qualche anno si è ritrovata in televisione non più come politica ma come conduttrice. Nel 2021, infatti, ha presentato il programma “Ciao maschio” su Rai 1.

La prima edizione ha riscosso ottimi risultati tanto da portare la Rai a programma la seconda andata in onda nel 2022. Ed è proprio nel corso di “Oggi è un altro giorno”, ospite di Serena Bortone, che La De Girolamo ha dichiarato

Sono cambiata mille volte nella mia VITA INFATTI io sono come peggio di un gatto.. Faccio le fusa e graffio, e entrambe le cose, è un avviso agli uomini….

Per adesso non ci sono aggiornamenti sulla terza stagione, ma la conduttrice non tarderà ad informare il pubblico che la segue anche sui social.

Il dettaglio che lascia i fan a bocca aperta

Nunzia De Girolamo è molto attiva sul web e soprattutto da quando ha conosciuto il mondo della televisione, non fa altro che condividere con i fan post di lavoro e non solo.

La conduttrice ha pubblicato delle Instagram stories dove mostra come ha trascorso il suo mercoledì sera. Ha mangiato in un ristorante di sushi insieme a sua figlia che fa vedere ai fan mentre è intenta ad usare le bacchette e sorride alla telecamera. Il dettaglio, però, che non è passato inosservato è diventato virale ed ha fatto impazzire i fan.

Si tratta della scollatura della camicia bianca che indossava per l’occasione. Per non parlare del fatto che l’indumento era trasparente. Insomma, ancora una volta la De Girolamo ha steso gli utenti con la sua sensualità e eleganza.

