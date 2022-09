Pago in lacrime, dal web arriva una valanga di critiche: “tu e Miriana avreste dovuto…”

Sotto il video ritraente Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu si scatena il finimondo: i fan chiamano in causa l’ex moglie Miriana Trevisan

Fortunato nel lavoro, sfortunato in amore: un detto che, nel caso del cantautore Pacifico Settembre – in arte Pago, sembra calzare a pennello. Nella vita dell’ex gieffino, infatti, si sono succeduti una serie di fallimenti per quel che concerne la sfera amorosa.

Dapprima il divorzio dall’ex moglie Miriana Trevisan, che lo ha reso papà del piccolo Nicola. In seguito la relazione durata oltre sette anni con l’ex tronista Serena Enardu, anch’essa terminata rovinosamente di fronte a milioni di telespettatori.

Tutti gli amori del cantautore Pago: da Miriana Trevisan a Serena Enardu

Se la relazione con Miriana Trevisan parve terminare per volere di entrambi, al punto tale che i due ex, ad oggi, si dichiarano ottimi amici, quella con Serena Enardu non sarebbe finita altrettanto pacificamente.

Il cantante, nello specifico, vene lasciato dalla compagna di fronte ad un folto pubblico che seguiva ogni minimo sviluppo della loro relazione. La coppia, durante l’edizione 2019 di “Temptation Island”, non riuscì infatti a superare unita lo scoglio del falò finale.

Se alcuni fan hanno tentato con ogni mezzo di convincere Pago a riconquistare Serena, molti altri, all’opposto, non perdonano alla Enardu la sofferenza inflitta all’ex compagno. Indispettita da uno dei più recenti video apparsi su TikTok, questa folta schiera di haters di Serena non ha mancato di ammonire perentoriamente il cantante.

I fan sommergono il cantante di critiche: “tu e Miriana avreste dovuto…”

La pagina TikTok “Videovip8” ha recentemente portato alla luce una vecchia clip ritraente il percorso di Serena e Pago a “Temptation Island”.

I gestori della pagina, in maniera del tutto innocente, hanno posto agli utenti dei social la seguente domanda: “lo preferivate con lei oppure con Miriana Trevisan?”.

Una domanda che, inaspettatamente, ha scatenato un vero e proprio putiferio nei commenti. Gli haters della Enardu, galvanizzati dal quesito, non hanno minimamente trattenuto i loro pensieri: “con Miriana!“, “Miriana per sempre“, “tu e Miriana sareste dovuti tornare insieme“.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE