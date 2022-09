La vita in diretta, le parole di Chanel Totti mandano in tilt lo studio: “loro due dovrebbero…”

La vita in diretta, le parole di Chanel Totti mandano in subbuglio lo studio: gli ospiti di Alberto Matano sono rimasti a corto di parole

Dopo essersi interessato per oltre una settimana alla morte della regina Elisabetta II, di cui ha seguito con puntualità ogni aggiornamento dal Regno Unito, Alberto Matano è tornato ad occuparsi dei casi di cronaca rosa che stanno facendo maggiormente discutere gli italiani.

La seconda parte del suo talk, infatti, viene comunemente dedicata agli scandali e ai gossip più chiacchierati del momento, che gli opinionisti de “La vita in diretta” non si trattengono mai dal commentare animatamente.

Durante l’appuntamento di oggi, la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti è tornata improvvisamente al centro della scena. Il giornalista, che ha sottoposto ai presenti le ultime dichiarazioni di Chanel Totti, ha scatenato un dibattito a dir poco animato.

Ilary Blasi e Francesco Totti protagonisti della scena: gli aggiornamenti a “La vita in diretta”

Hanno fatto molto discutere le ultime pubblicazioni TikTok della bellissima Chanel Totti, secondogenita di Ilary Blasi e del pupone. In particolare, una clip con sottofondo il singolo neomelodico “Mi son fatto l’amante“ ha scatenato una valanga di commenti all’interno del suddetto social network.

Come spiegato da Matano, sono stati moltissimi coloro che hanno interpretato la canzone scelta dalla 15enne come un messaggio velato rivolto ai genitori.

Il conduttore, dopo aver mandato in onda un videoclip riassuntivo, ha chiesto ai suoi ospiti che cosa ne pensassero della presunta frecciatina scagliata da Chanel a Ilary e Totti. La replica dei suoi analisti, immancabilmente, è arrivata forte e chiara al pubblico sintonizzato con la trasmissione.

Le parole di Chanel Totti mandano in tilt lo studio: “si mettessero d’accordo”

Tutti gli ospiti de “La vita in diretta” si sono mostrati concordi nel definire Chanel una vera e propria vittima dell’accesissimo scontro tra i suoi genitori.

Simona Izzo, interpellata dal giornalista, ha difeso a spada tratta il comportamento ambiguo della 15enne:

“che si stesse rivolgendo ai genitori o meno, si sta comunque adeguando al metodo. Sono loro due che dovrebbero mettersi d’accordo!”.

Una stoccata bella e buona, quella della Izzo, che i colleghi presenti in studio non hanno mancato di appoggiare in pieno. Chanel, a detta degli opinionisti di Matano, si starebbe difendendo dal clamore mediatico con gli unici strumenti a sua disposizione: i social.

