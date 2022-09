Serena Enardu irriconoscibile, per milioni di fan è un colpo durissimo: “cosa ti è successo?” – FOTO

Serena Enardu irriconoscibile sui social. Il video che la ritrae è un vero colpo al cuore per tutti i suoi fan: cosa le è successo?

Tra i volti più amati di “Uomini e Donne” non possiamo non annoverare le celebri gemelle Elga e Serena Enardu. Le native di Cagliari, che hanno partecipato al dating show all’incirca nello stesso periodo, si sono distinte in anni recenti proprio per la loro intensa attività social.

Serena, in realtà, è salita alla ribalta soprattutto per via della sua relazione con il cantante Pago, ex marito di Miriana Trevisan. Una relazione contrassegnata da alti e bassi, che aveva portato la coppia a partecipare alla trasmissione di “Temptation Island Vip” e ad uscirne separata.

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? Cosa c’è di vero in questi rumors

Dopo il percorso a “Temptation Island Vip”, nonostante i ripetuti tentativi, Serena Enardu e Pago non sono più riusciti a ricucire il loro rapporto.

Quell’amore che li aveva uniti per ben sette anni, all’improvviso, sembrava essersi spento senza alcuna possibilità di recupero. Eppure, proprio nelle scorse ore, moltissimi siti che si occupano di gossip hanno parlato di una riconciliazione in atto tra la Enardu e il suo ex.

Stando ai rumors, i due si starebbero rifrequentando lontani dai riflettori; al momento, tuttavia, né la modella né il cantante hanno confermato le voci sul loro conto.

Tra l’altro, Serena stessa è finita recentemente al centro di una polemica davvero implacabile. I followers, che di fronte all’ultima pubblicazione dell’influencer sono rimasti impietriti, non si sono trattenuti dal riversarle addosso il loro veleno.

L’ex di Pago è irriconoscibile, per i fan è un colpo durissimo: “cosa ti è successo?”

L’ultima pubblicazione di Serena Enardu su Instagram è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha paralizzato l’intero pubblico dei social. L’ex di Pago, nella clip, si diverte a sponsorizzare una serie di outfit della linea Shein.

A fronte delle immagini che gli utenti si sono visti passare davanti, la protesta non poteva che infuriare.

“Cosa ti è successo alle labbra?“, “che hai fatto alla bocca?” le hanno subito domandato i seguaci, notando un gonfiore anomalo in corrispondenza delle labbra.

Che anche Serena abbia ceduto al fascino del filler concedendosi qualche ritocchino? Alcuni utenti, di fatto, sembrano esserne pienamente convinti: “non capisco perché dovete rovinarvi tutte“.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE