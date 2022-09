Che cosa accadrà tra poche settimane con l’arrivo del grande freddo? Quali elettrodomestici saremmo costretti a spegnere secondo le nuove regole europee?

Le nuove misure del pacchetto energetico presentate dall’Europa sono chiare e nessuno vi si potrà esimere tra qualche settimana con l’arrivo del grande freddo.

Bruxelles ha varato delle restrizioni sensibili nell’uso dell’elettricità a seguito del protrarsi della guerra in Ucraina che prevedono un drastico taglio collettivo ai consumi nelle ore di punta.

Questo significativo razionamento, stando all’attuale bozza della Commissione Europea, sembra che sarà applicato dal 1° novembre al 31 marzo 2023, anche se sarà data massima libertà ad ogni singolo Paese membro nel stilare le proprie disposizioni interne.

Cosa cambia per i cittadini europei e quelli italiani?

Come spiega dettagliatamente anche tg24.sky.it, al momento il regolamento Ue “deve essere prima recepito dal singolo Paese. E in Italia potrebbe essere un compito che spetterà al prossimo governo” dopo le elezioni del 25 settembre.

Quello che è certo però è che ci sarà una riduzione nelle ore di punta fissata al 5%, presumibilmente tra le 9 e le 12 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 18.

La Commissione Europea ha consigliato una media di almeno 3-4 ore al giorno (giorni feriali) ma spetterà ad ogni Stato membro poi individuare in quali fasce attuare il taglio.

Stop all’uso di più elettrodomestici insieme: a cosa dovremmo dire addio

La riduzione della potenza è possibile grazie la digitalizzazione dei contatori che si possono depotenziare anche a distanza senza vincoli.

La domanda che però in molti consumatori ora si stanno facendo è quanti elettrodomestici si potranno utilizzare in simultanea in questa fase di recessione energetica.

Ricordiamo che la maggior pare degli elettrodomestici ha una potenza di 3 kilowatts (che può salire fino a 10), pertanto una riduzione del 5% potrebbe essere poco sensibile e quasi per nulla percepita.

Dobbiamo stare attenti a phon, piastre, forni a induzione, stufe, aspirapolvere, lavastoviglie e lavatrice. Ad esempio il forno a pieno regime consuma non più di 1 kilowatt di potenza, stessa cosa per piastra e phon.

Serve quindi prestare attenzione agli elettrodomestici più ingombranti che purtroppo dovranno essere accesi singolarmente per non rischiare il blackout in casa.

PICCOLO MATTIA, TROVATE ANCHE LE SCARPE MA LUI NON SI TROVA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE