Uomini e Donne, cavaliere fatto a brandelli in studio: “non è riuscito a stimolarmi…”

“Uomini e Donne”, il cavaliere più amato di tutti viene fatto a brandelli dalle dame del parterre: le accuse avanzate contro di lui sono pesantissime

La puntata di “Uomini e Donne” di mercoledì 21 settembre si è chiusa con l’ingresso delle nuove troniste di questa edizione: Federica Aversano e Lavinia Mauro. Entrambe ex protagoniste della trasmissione, tra le due è sicuramente Federica colei che ha attirato maggiormente le attenzioni dei presenti.

Tina Cipollari, che con la partenopea aveva avuto parecchi screzi durante la passata stagione, l’ha accolta con inconsueta freddezza, cosa che la Aversano aveva già messo in conto. “Iniziamo bene quest’anno Maria…” ha constatato l’opinionista, mentre la tronista, sorda alle critiche, si è accomodata sul trono destinato ad ospitarla per i mesi a venire.

Ma Federica, che durante il corteggiamento di Matteo Ranieri aveva dimostrato di possedere un bel caratterino, non ha mancato di scontrarsi persino con uno dei cavalieri più discussi dello studio. Le parole della partenopea, in questo frangente, sono state a dir poco lapidarie.

“Uomini e Donne”, Federica Aversano vs Riccardo Guarnieri: “non mi è piaciuto il tuo comportamento”

L’interesse che i cavalieri Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza nutrono da sempre per la bella Federica Aversano è ormai risaputo. Durante la passata edizione, i due non avevano mancato di proporsi alla corteggiatrice di Matteo Ranieri, che però li aveva sempre respinti.

Ora che la partenopea ricopre il ruolo di tronista, proprio l’ex di Ida Platano sembra essere tornato alla carica. “Spero ti abbiano fatto piacere i miei apprezzamenti” ha azzardato Guarnieri, in attesa di una conferma da parte della giovane. Conferma che c’è stata, ma non nel senso in cui avrebbe sperato Riccardo.

“Sei un bell’uomo, ma nonostante io non nutra simpatia per Ida non mi è piaciuto come ti sei comportato” lo ha avvertito la Aversano, non mancando di elencare tutti quelli che, a detta di Federica, sarebbero stati gli errori commessi dal tarantino.

Il cavaliere, accusato di aver dato false speranze alla bresciana e di aver giocato con i suoi sentimenti, ha tentato di discolparsi agli occhi di colei che, a tutti gli effetti, è ormai divenuta la sua nuova “preda”. Ma la risposta di Federica, perentoria e insindacabile, è arrivata come un fulmine a ciel sereno a zittire Guarnieri una volta per tutte.

La tronista mette a tacere il cavaliere: “non mi hai stimolata…”

Nonostante le avances esplicite di Riccardo Guarnieri, la nuova tronista non ha voluto sentir ragioni. Nei confronti del cavaliere, la Aversano ha dichiarato di non nutrire alcun tipo di interesse sentimentale.

Questo il discorso attraverso cui Federica, con toni più che perentori, ha “liquidato” il bel Riccardo:

“Onestamente, visto come ti sei comportato con Ida e come le hai lasciato credere che potesse esserci dell’altro tra voi, non mi hai stimolata. non ho la spinta nel conoscerti”.

Un due di picche bello e buono, che il tarantino pare aver incassato con fin troppa nonchalance. Che Riccardo progetti di tornare alla carica nelle prossime puntate? Una possibilità tutta da pregustare!

