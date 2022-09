Dopo il successo delle prime due puntate, “Verissimo” sta per tornare con due imperdibili appuntamenti: chi saranno gli ospiti

“Verissimo” è iniziato con il botto e ancora una volta Silvia Toffanin ha conquistato milioni di telespettatori che non hanno perso occasione di seguire la trasmissione su Canale 5 che ha ospitato vip che hanno raccontato la loro storia e qualche retroscena.

Il pubblico attende con ansia l’arrivo di Ilary Blasi così da scoprire più dettagli e la sua versione dei fatti riguardo alla fine del matrimonio con Francesco Totti. Sui social, spuntano i primi nomi dei prossimi invitati, scopriamo se anche lei fa parte di questi.

Il successo delle prime due puntate

I primi due appuntamenti hanno ottenuto grandi risultati e sono tanti i telespettatori che hanno seguito il programma, anche se sono rimasti delusi dall’assenza dell’ex letterina Blasi.

Silvia Toffanin, però, ha cercato di attirare l’attenzione del pubblico con altri vip come Elodie che ha raccontato molti particolari della sua storia privata e professionale, poi Daniele Bossari e sua moglie hanno emozionato i presenti e tutti coloro che hanno seguito “Verissimo” da casa.

E poi ancora Renato Zero in collegamento con la conduttrice ha ripercorso i suoi settant’anni di carriera ed ha spoilerato qualche dettaglio dei suoi prossimi concerti che si terranno a Circo Massimo dal 23 settembre al 1° ottobre, completamente sold out.

I prossimi ospiti

In prossimità delle nuove due puntate, la produzione ha appena pubblicato i nomi degli ospiti che terranno compagnia alla Toffanin negli appuntamenti del 24 e 25 settembre.

La prima invitata in studio sarà Rosalinda Cannavò, da tutti conosciuta come Adua Del Vesco, ex gieffina e attrice che nel corso del “Grande Fratello vip” ha trovato l’amore della sua vita, Andrea Zenga. L’ospite non perderà occasione di condividere con la Toffanin alcuni momenti della sua vita: dall’inizio della carriera fino ad oggi.

All’appello ci saranno Pio e Amedeo che oltre a raccontare alcuni dettagli della loro amicizia, riporteranno anche i particolari della nuova stagione di “Emigratis”. I due sono inseparabili e da più di venti anni condividono un lavoro incredibile.

Poi ancora Marcell e Nicole, i due si sono appena sposati e non vedono l’ora di raccontare la loro meravigliosa storia d’amore. Nei prossimi giorni, verrano presentati gli altri vip che saranno presenti in studio a fianco di Silvia Toffanin. Restate sintonizzati.

