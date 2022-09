Aurora Ramazzotti: conferma la gravidanza e lo fa con un annuncio senza precedenti – VIDEO

Aurora Ramazzotti ha confermato la gravidanza: da settimane la notizia aveva monopolizzato il gossip ma non aveva trovato riscontro da parte della figlia di Michelle ed Eros. Arriva l’annuncio ufficiale.

È tutto vero. Aurora Ramazzotti diventerà mamma al fianco de suo storico fidanzato Goffredo Cerza. Dopo che per settimane non si era parlato dall’altro che dell’arrivo di un bebè nella vita della figlia di Michelle Hunziker ed Eros – su cui la giovane non si era pronunciata – arriva la conferma ufficiale dai lei stessa.

Tutto è avvenuto con un video molto originale, condiviso sulla seguitissima pagina Instagram della 25enne: subito amici e fan si sono scatenati tra cuori e auguri.

Aurora Ramazzotti, conferma la gravidanza con un annuncio molto originale

Se in passato sono state innumerevoli le occasioni in cui il gossip ha ipotizzato una gravidanza di Aurora, questa volta i rumors ci hanno preso.

Dopo che Michelle e Aurora sono state beccate in Sardegna intente a comprare un test di gravidanza durante le loro vacanze, sono partite le fughe di notizie sull’arrivo di un nuovo baby per la giovane coppia.

Per intere settimane i media non hanno parlato d’altro: ma Aurora ha mantenuto il silenzio totale fino a oggi. Stamattina, 23 settembre, ha annunciato al mondo intero la sua dolce attesa con un ironico video condiviso su Instagram.

Aurora Ramazzotti: il video ironico sulla gravidanza va virale

Tale madre tale figlia. Proprio come Michelle, anche Aurora è nota per la sua comicità. Una carta vincente a cui è ricorsa anche per annunciare la sua gravidanza.

Il video dell’annuncio è stato ripreso nella sua stanza: la figlia di Eros e Michelle ha ripercorso tutte le volte in cui i media hanno ipotizzato che fosse incinta per poi confermare come questa volta sia vero. Il contenuto ha fatto il pieno di like dimostrando quanto il pubblico sia affezionato alla 25enne che ha anche svelato come il momento in cui è uscita la notizia non fosse adatto per confermarla.

Non è mancata la reazione anche di Michelle

La showgirl svizzera diventa, infatti, per la prima volta nonna: nel momento in cui la figlia ha fatto l’annuncio si trovava in palestra, dimostrando come sarà una nonnina molto sprint.

