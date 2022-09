“Ballando con le Stelle”, l’annuncio che tutti stavano aspettando: “felici di comunicarvi che…”

Con un post su Instagram è stato annunciato il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma partirà il prossimo 8 ottobre. Ecco chi vedremo sul palco

Nonostante gli abbinamenti allievo-maestro non siano stati ancora resi noti, è stato annunciato il cast ufficiale della nuova edizione di una delle trasmissioni più seguite della Rai. Stiamo parlando di Ballando con le Stelle, un programma che da anni ormai tiene compagnia agli spettatori il sabato sera.

La padrona di casa Milly Carlucci ha scelto tredici personaggi molto interessanti, tra questi alcuni hanno fatto molto parlare di loro nei precedenti mesi.

Troveremo a ballare sul palco Lorenzo Biagiarelli, compagno del giudice della trasmissione Selvaggia Lucarelli, ma ci sarà anche Enrico Montesano, che ha fatto scattare un vero e proprio caso portando avanti teorie no-vax. Altri nomi sono Rosanna Banfi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Dario Cassini, Marta Flavi, Alessandro Egger, Ema Stokholma, Paola Barale, Iva Zanicchi e Alex Di Giorgio.

Anche Gabriel Garko farà parte del cast, concorrente interessante e anch’esso molto chiacchierato negli ultimi anni per il suo coming out.

Nei prossimi giorni verranno svelati gli abbinamenti con gli storici maestri del programma. Informazioni, che ancora restano sconosciute, ma che solitamente vengono rese note poco prima della data di partenza della trasmissione.

Da un’indiscrezione sarebbe, però, trapelato un dettaglio importante: probabilmente uno degli accoppiamenti è già certo. Si tratta dello chef Lorenzo Biagiarelli, che potrebbe essere l’allievo destinato ad Anastasia Kuzmina.

Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche nei confronti di Milly Carlucci, soprattutto riguardo la partecipazione di Montesano.

“Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo”