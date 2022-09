Bianca Guaccero lancia sui social il messaggio più bello, sincero e pieno di affetto. A chi è indirizzato? Ecco la verità

I palinsesti tv stanno per ripopolarsi proponenendo la classica programmazione stagionale, accogliendo storici programmi, cari al pubblico, e tante novità. Quest’anno però nella lista dei programmi Rai non troveremo “Detto Fatto”, amatissimo form condotto e portato al successo da Caterina Balivo, passato poi nelle mani di Serena Rossi fino agli ultimi quattro anni con al timone Bianca Guaccero.

L’annuncio della fine di questa avventura l’artista pugliese lo aveva dato già lo scorso anno in chiusura di stagione. Quest’anno al suo posto Pier Luigi Diaco con un nuovo format. E ora quando e come vedremo la bella Bianca?

Il messaggio e la promessa per il pubblico: “Mi mancate troppo”

Il pubblico freme per vedere ancora sul piccolo schermo Bianca Guaccero, amatissima nelle vesti di conduttrice ma anche di attrice. Nella scorsa stagione il pubblico ha apprezzato molto la sua interpretazione al fianco di Marco Bocci in “Fino all’ultimo battito”. La storia è rimasta aperta e dunque ci si attende una continuazione.

Proprio per questo Bianca ha voluto rassicurare tutti coloro che le stanno scrivendo e domandando del suo ritorno. Lo ha fatto scrivendo un messaggio sotto un suo post in cui ha annunciato: “Ci vedremo presto non temete!” ringraziando tutti dal profondo del cuore. “Mi mancate troppo anche voi!” promettendo di dare a tutti, presto, degli aggiornamenti perché, dice, “sto studiando e scrivendo tanto. E a breve vi coinvolgerò!”.

Bianca Guaccero ed il bacio su Instagram: ecco con chi

Insomma qualcosa di nuovo bolle in pentola per Bianca Guaccero che ha chiuso con il passato, non solo lavorativo. L’artista, infatti, ha rivelato di aver cambiato città scegliendo Roma e dunque di essere felice ed emozionata per sua figlia che affronta il primo giorno di scuola in un contesto tutto nuovo.

Si ricomincia del tutto per la Guaccero che però ha un grande punto fermo nella sua vita, l’amore del suo pubblico e proprio per ringraziarlo di questo regala ai suoi fan una dedica speciale:

“Ma come fate ad essere così speciali??? Vi amo ❤️”

Ha scritto nel suo ultimo post scegliendo una foto nella quale manda un bacio a tutti coloro che la stimano e la amano. Un pensiero tutto dedicato al suo pubblico per il grande affetto dimostrato.

