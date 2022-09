Sale la preoccupazione per Charlene di Monaco. Dopo la sua apparizione ai funerali della Regina Elisabetta è scomparsa dai radar: isolamento improvviso.

Dopo una fase più serena, per Charlene di Monaco sale di nuovo la preoccupazione. Della moglie di Alberto, infatti, non se ne sa nulla da giorni.

Presente a Londra per partecipare al fianco del marito ai funerali della Regina Elisabetta, poi è scomparsa dai radar, facendo scattare l’allarme. Nell’ultimo anno e mezzo sono state innumerevoli le occasioni in cui le sue condizioni hanno fatto salire l’ansia.

Ammalatasi di una misteriosa malattia, è stata ricoverata per mesi in una clinica in Svizzera per poi finalmente tornare al Principato, riabbracciando i suoi gemellini e Alberto. Con quest’ultimo sembrava fosse in corso una pesante crisi, smentita dalle loro ultime dolci apparizioni in pubblico.

Charlene di Monaco, sale la preoccupazione: scompare dalle scene

Rigorosamente vestita di nero, Charlene ha catalizzato l’attenzione al fianco delle altre reali durante i funerali della Regina Elisabetta: l’evento è stato quasi una sorta di sfilata cupa in cui le Royal hanno sfoggiato i loro look total black.

Dopo il momento doloroso, Alberto è volato alla volta di New Yok tutto solo, mentre Charlene si è ritirata, scomparendo nel nulla. Emerge il motivo allarmante di questa sparizione.

Charlene di Monaco, si isola di nuovo

Charlene di Monaco sarebbe a rischio: la sua salute sarebbe stata messa in pericolo a Londra, in quanto ai funerali della Sovrana ha preso parte la Regina di Danimarca, risultata positiva al Covid.

La coppia monegasca avrebbe avuto contatti stretti con la reale e questo avrebbe portato Charlene a ritirarsi dalla scene. Se Alberto è invece partito per seguire un evento ufficiale nella Grande Mela, la moglie ha bisogno di riposo.

charlene deve completare le cure che porta avanti da quando è stata ricoverata in svizzera

L’ex nuotatrice, infatti, non si è ripresa al 100%. Sta continuando a curarsi per raggiungere la forma che aveva prima di ammalarsi. Starebbe seguendo una cura a cicli assumendo diversi farmaci: per questo nei prossimi mesi potrebbe comparire e poi scomparire nell’immediato.

