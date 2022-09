Chiara Ferragni svela a tutti com’è la sua “vita ultimamente”. Poi arriva la domanda scomoda..

Chiara Ferragni super impegnata in questi giorni si rivela in un post su Instagram. Tra i tanti applausi, il commento pungente

Di certo non poteva mancare lei alla Milano Fashion Week, la numero uno in fatto di look, tendenze e influenze. Parliamo di Chiara Ferragni che in questi giorni di fervore milanese ha l’agenda super fitta per gli impegni nel mondo della moda.

Per l’imprenditrice digitale un caloroso applauso da parte del suo pubblico e dai fotografi, subito circondata dai fan e dai flash per immortalare lei, regina indiscussa del mondo luxury. Fendi, poi Prada e Moschino, solo alcuni dei grandi marchi che l’hanno vestita e l’hanno voluta in prima fila per ammirare le nuove collezioni.

L’appello dell’imprenditrice digitale al voto

Insomma per Chiara Ferragni non manca mai il bagno di folla. Del resto lei ormai c’è abituata. Come ha sempre fatto, torna a parlare di politica senza farsi distrarre dalle sfilate. La moglie di Fedez lancia un nuovo appello a tutti i suoi follower e li invita ad andare a votare.

Ricorda a tutti che tanti dei diritti che oggi possediamo non ci sono stati regalati ma sono stati conquistati con il tempo e le battaglie e per questo non bisogna darli per scontati. “Il voto è uno dei pochi strumenti di cui disponiamo per proteggerli, – ha detto – per crearne di nuovi, per estenderli a chi oggi se li vede negati”. Un incoraggiamento ad esprimere la proprio in favore del futuro di tutti.

Chiara Ferragni, prima il tripudio poi la frecciatina

E per chi si fosse perso alcuni dei suoi outfit, Chiara Ferragni lancia un nuovo post nel quale raccoglie due dei look scelti per la Milano Fashion Week. Un total black lungo per Fendi ed uno molto più chiaro, più sportivo, per Moschino.

Come riassume tutto questo? Con solo due parole:

“Life lately”

Per descrivere la sua “vita ultimamente”. Per lei tantissimi applausi da parte del web e tanti commenti di ammirazione per le sue scelte di look. Tra i tanti spicca quello di Miriam Leone che evidentemente è rimasta folgorata dalla bellezza e dallo stile di Chiara e le scrive “Stupenda 💖”.

C’è però anche chi va oltre la moda e chiede all’influencer quando darà conto dell’inchiesta svolta da Panorama precisando che “avrebbero percepito dallo stato 2 milioni di euro in aiuti Covid 😊”.

