Dopo Manuel Vallicella altro ex tronista tenta il suicidio. La scoperta sconvolgente

Dopo un gesto estremo che ha portato alla morte del trentacinquenne tatuatore, viene alla luce un altro caso analogo. Il racconto.

Un momento difficile per il mondo dello spettacolo che ha perso un suo protagonista. Stiamo parlando di Manuel Achille Vallicella, tatuatore di professione ed ex tronista di ”Uomini e donne” che ha deciso di mettere fine alla sua vita a soli 35 anni. Ma non è stato l’unico ad aver tentato un gesto così estremo. Un altro ex tronista ha raccontato di aver cercato, anche lui, di togliersi la vita.

Il suicidio di Manuel Achille Vallicella

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato l’ex corteggiatore di Ludovica Valli ad uccidersi.

I motivi, stando a quanto emerge dalle rivelazioni dei suoi amici, sarebbero relativi a uno stato di depressione avanzata nel quale ormai viveva da diverso tempo.

L’ex volto noto del dating show di canale 5, aveva perso la madre da pochi anni e non aveva mai superato la sua mancanza. Inoltre, era un tipo alquanto taciturno che non esternava con nessuno i suoi stati d’animo, tanto che in molti non erano a conoscenza della sua sofferenza.

Anche Luca Salatino ha tentato il suicidio

Stando a quanto ha rivelato da Luca Salatino, all’interno della Casa del ”Grande Fratello”, Manuel non è stato l’unico a vivere una condizione tale da pensare di mettere fine alla propria vita.

Luca non è a conoscenza del suicidio del suo ex collega in quanto, nel momento in cui è successo, già si trovava tra le mura di Cinecittà.

Tuttavia, confidandosi con i suoi coinquilini ha rivelato che cosa gli è passato per la testa qualche anno fa.

Più precisamente nel suo dialogo con Elenoire Ferruzzi ha raccontato del suo tentato suicidio:

“io l’ansia ho cercato di respingerla, ma respingerla è sbagliatissimo perché tu la alimenti. Non devi combatterla, devi accettarla. Devi accettarla perché è uno stato d’animo. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top. Mi volevo suicidare io, eh…”

C’è da dire che non è stato possibile per i telespettatori ascoltare tutto il suo racconto poiché la regia ha subito staccato il collegamento. C’è da attendere ancora qualche puntata per capire se Alfonso Signorini affronterà il tema direttamente con Luca.

