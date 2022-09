Elenoire Casalegno, la confessione che ha paralizzato milioni di persone: “aspetto il mio momento…” – FOTO

Elenoire Casalegno, l’ultima foto apparsa su Instagram è accompagnata da una confessione che ha paralizzato milioni di fan: i dettagli

Volto di trasmissioni del calibro di “Mai dire Gol”, “Festivalbar” e “Pressing”, Elenoire Casalegno ha fatto parecchia strada dall’epoca dei suoi esordi televisivi.

La classe 1976, nata a Savona, si è distinta nei ruoli di opinionista, conduttrice e modella. In ciascuno dei programmi a cui la Casalegno ha preso parte, il suo essere schietta e senza peli sulla lingua non ha mancato di farle guadagnare aspre critiche, ma anche altrettanti commenti positivi.

Elenoire Casalegno, gli ultimi anni: dal “Grande Fratello Vip” alla conduzione di “Vite da copertina”

In anni recenti, il pubblico di Mediaset ha avuto la possibilità di riscoprire Elenoire Casalegno grazie all’avventura intrapresa nell’ambito del “Grande Fratello Vip”. La conduttrice, che ha preso parte alla primissima edizione del reality, si è distinta per il suo carattere tutt’altro che semplice da tenere a bada.

In seguito è arrivata l’esperienza come padrona di casa di “Vite da copertina”, che Elenoire ha guidato durante la stagione 2019-2020. L’ennesima occasione, per l’ex modella, di dimostrare a tutti il suo talento innegabile nelle vesti di conduttrice.

Su Instagram, i fan che la seguono hanno da poco superato quota 800mila. Ed è proprio a loro che la Casalegno ha indirizzato l’ultima immagine condivisa: una foto a dir poco magnetica, accompagnata da una didascalia altrettanto intrigante!

Elenoire Casalegno, la confessione che ha paralizzato milioni di persone: “aspetto il mio momento…”

“Aspettando il mio momento… seduta sulle nuvole, in una giornata settembrina“: questa la descrizione che accompagna l’ultima immagine che Elenoire Casalegno ha postato su Instagram.

Una didascalia che apparentemente potrebbe fuorviare i followers, ma che, ad una seconda lettura, lascia perfettamente trasparire il suo significato.

Elenoire, nella giornata di giovedì 22 settembre, è stata ospite del programma condotto da serena bortone, dove ha avuto modo di raccontarsi e di svelare parecchi aneddoti sul suo vissuto.

A “Oggi è un altro giorno”, l’ex modella ha parlato con franchezza ai milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 1, deliziando la conduttrice Serena Bortone con i suoi improbabili racconti.

