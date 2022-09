Ilary Blasi si “consola” così: il VIDEO apparso sui social non lascia dubbi. Ecco cosa sta accadendo…

Ilary Blasi affranta dopo le dichiarazioni di Francesco Totti? Niente affatto! Ecco come si starebbe consolando la splendida conduttrice…

Non ci è dato sapere se Ilary e Totti, dopo il recente scontro avvenuto a suon di dichiarazioni pubbliche, siano finalmente giunti ad un tacito accordo.

Mentre l’ex calciatore, su consiglio del suo avvocato, si è difeso davanti a tutti addossando all’ex moglie la responsabilità di “aver tradito per prima“, la Blasi è parsa rimanere impassibile di fronte agli ultimi eventi.

Se, fino a poco tempo fa, la conduttrice veniva ritratta come l’unica “vittima” della situazione, ora la separazione tra lei e Totti sembra aver preso una piega completamente diversa. Ma Ilary, noncurante delle voci che la riguardano e che continuano ad infittirsi, ora avrebbe tutt’altro per la testa…

Ilary Blasi, come sta affrontando il divorzio da Totti? La risposta non è quella che ci si aspetta…

Pesanti e a dir poco inaspettate le dichiarazioni con cui Francesco Totti, solamente qualche settimana fa, si discolpava dalle accuse che gli erano state rivolte dagli utenti dei social.

Il pupone, dipinto come l’unico responsabile della fine del suo matrimonio, ha attribuito alla Blasi un flirt che, tuttora, rimane avvolto dal mistero. Chi sarebbe la persona con cui Ilary, a detta di Francesco, lo avrebbe tradito?

Al momento non è trapelato nulla a riguardo, anche perché la presentatrice, che sta ignorando le accuse ricevute, non sembra affatto propensa a rispondere all’ex marito.

Piuttosto, Ilary preferirebbe distrarsi in tutt’altra maniera, come le sue ultime Instagram stories dimostrano abbondantemente. Scopriamo insieme come starebbe trascorrendo il tempo l’ormai ex lady Totti…

La conduttrice si “consola” così: il VIDEO apparso sui social non lascia dubbi

Il video che Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram non lascia spazio a dubbi. La Blasi, in questo particolare momento della sua vita, si sta concentrando solo ed esclusivamente su se stessa. Di recente, la conduttrice ha fatto scorta di acquisti firmati L’AURA.

Come si evince dalla clip, Ilary si starebbe consolando con del sano shopping, attività che la sta sicuramente aiutando a tenere la testa occupata.

Al netto delle polemiche che continuano a tormentare lei e l’ex marito Francesco, la presentatrice va avanti con la propria vita non lasciandosi scalfire da nulla e nessuno.

