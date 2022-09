Cos’è successo nelle ultime ore da aver sollevato una così forte emozione da parte della comica torinese? Le ultime stories social sono diventate virali.

In onda dal 2003 “Che tempo che fa” è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani che restano incollati allo schermo grazie alle interviste esclusive portate avanti con professionalità estrema da Fabio Fazio.

Il conduttore tornerà presto tra i banchi di Rai 1 il prossimo 2 ottobre sempre insieme alle sue due amatissime colleghe, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Mentre la macchina organizzativa della Rai è a pieno regime, la comica, però poche ore fa sul suo profilo Ig ha dato una notizia che ha sconvolto non poco il web.

Cos’è successo a Fabio Fazio? Luciana svela tutto

Lucianina è sempre molto attiva sui social e parla molto con la sua community aggiornandola sulle attività svolte e le novità in arrivo legate al programma di Rai 1.

Non ha quindi potuto esimersi neppure dal raccontare una grande occasione che ha portato Fabio Fazio ad allontanarsi per un po’ dal ruolo di conduttore per intraprendere una sfida personale che a quanto pare gli è ben riuscita.

Dobbiamo preoccuparci? Ad ottobre la conduzione è a rischio? Sembra proprio di no, Fazio ha tutte le intenzioni di continuare le interviste ad attori e personaggi dello showbiz. Ha solo scelto di dedicarsi in contemporanea ad una sua grande passione che coltiva da anni, ecco di cosa si tratta.

Nuovo lavoro per Fazio, ecco cosa sta combinando il conduttore

Ma voi ve lo sareste mai immaginati che Fabio si sarebbe messo a fare cioccolata? Io no! Eppure ce l’ha fatta.

Così esordisce la prima story di una lunga serie pubblicate ieri dalla Littizzetto in cui spiega il progetto inedito di Fazio insieme all’azienda Lavoratti 1938 di Varazze (Savona).

Come possiamo leggere sul sito web dell’azienda, infatti, Lavoratti è un “laboratorio immaginato da Fabio Fazio con la cura nelle ricette di Corrado Assenza”, in cui il conduttore negli ultimi anni ha dato la propria energia per realizzare un prodotto fine ed elegante, di classe e ricercato.

Una passione, quella per il cioccolato, che Fazio coltiva da sempre. Il padre, infatti, è nato proprio nel piccolo borgo in provincia di Savona e lì ha trascorso moltissimi anni da bambino. La richiesta per questi cioccolatini al momento è altissima, molti sono infatti incuriositi da questo slancio inedito del conduttore.

Luciana nei video spiega che non è stata pagata dall’amico per raccontare i prodotti che le sono giunti a casa come assaggio. Termina però come suo solito con una battuta irriverente: “Per fortuna una giusta alla fine ne ha combinata!”.

