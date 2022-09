Manuel Vallicella, ai funerali del tronista accade qualcosa di sconvolgente: “la gente sta…” – FOTO

Manuel Vallicella, ai funerali dell’ex tronista di “Uomini e Donne” è accaduto qualcosa di sconvolgente: “la gente sta…”

Si sono tenuti oggi, nella chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata (comune di Strà), i funerali del compianto e indimenticabile tronista Manuel Vallicella.

Moltissime persone, a partire dalle ore 15.00, si sono radunate di fronte al luogo di culto per dare l’ultimo saluto al 35enne lanciato da “Uomini e Donne”, che aveva fatto della sua passione per i tatuaggi una vera e propria professione.

Le esequie di Manuel, seguite dal blogger e carissimo amico Amedeo Venza, stanno portando alla luce una serie di retroscena relativi all’ex tronista. Quanto recentemente mostrato dall’opinionista tramite Instagram è qualcosa che va ben oltre l’immaginazione…

Morte Manuel Vallicella, i funerali a partire dalle ore 15.00: gli aggiornamenti

Presso la frazione di Strà, situata nel comune di Colognola ai Colli, si sono tenute nel pomeriggio le esequie dell’ex tronista Manuel Vallicella. Morto suicida nella giornata di mercoledì 21 settembre, il giovane ha lasciato ricordi indelebili nei cuori delle persone che lo hanno conosciuto.

Il blogger Amedeo Venza, che ha seguito ogni aggiornamento della celebrazione, ha mostrato la folla riunita di fronte alla chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata, sofferente all’idea di dover tributare l’ultimo saluto a Vallicella.

Il feretro, accolto con grande calore, è arrivato a destinazione sulle note di “Lettera a G.” di Luciano Ligabue, il cantante preferito di Manuel. Il blogger, parallelamente, ha mostrato anche l’altra faccia dei funerali del tatuatore: un gesto a dir poco sconvolgente, che testimonia l’amore immenso che l’ex tronista aveva suscitato nei cuori di molte persone.

“Fiori davanti allo studio”: il gesto incredibile per l’ex tronista scomparso

Lo studio “Deep black” aperto da Manuel Vallicella – presso cui l’ex metalmeccanico svolgeva la sua professione di tatuatore – è teatro dell’ultimo saluto che clienti e conoscenti hanno voluto dare al 35enne scomparso.

Di seguito le dichiarazioni del blogger Amedeo Venza, che ha aggiornato con puntualità i fan in merito a tutto quello che concerneva i funerali:

“Intanto la gente lascia dei fiori davanti allo studio di manuel”.

Un gesto che non può far a meno di commuovere, e che testimonia quanto il tatuatore “dall’anima fragile“, come molti lo hanno definito, mancherà davvero a tutti.

