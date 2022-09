Alluvione Marche, il corpo del piccolo Mattia Luconi è stato ritrovato dopo otto giorni di disperate ricerche: gli aggiornamenti

Erano attive da oltre una settimana la ricerche per ritrovare il corpo del piccolo Mattia Luconi, dodicesima vittima dell’alluvione che, nel pomeriggio del 15 settembre scorso, metteva in ginocchio le Marche.

Nella provincia di Ancona, in modo particolare, la violenza delle piogge ha causato lo straripamento del fiume Misa e la conseguente formazione di impetuosi corsi d’acqua che si sono propagati lungo le strade.

Il piccolo Mattia Luconi, di soli otto anni, era stato investito dalla forza dell’acqua nella zona di Castelleone di Suasa (AN). Si trovava in macchina con la mamma, Silvia Mereu, anche lei travolta in pieno dalla potenza del fiume. Dopo otto giorni di ricerche senza sosta, gli agenti sono finalmente riusciti a recuperare il corpo del piccolo Mattia.

Alluvione Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia Luconi

Mentre Silvia Mereu, mamma del piccolo Mattia, è riuscita a salvarsi aggrappandosi ad un albero, per il corpo ben più esile del figlio non c’è stato nulla da fare.

Il bambino, di soli otto anni, è stato travolto dalla forza dell’acqua nella zona di Castelleone di Suasa. Il suo corpo, nonostante le incessanti ricerche durate più di una settimana, è stato recuperato solo nella giornata di oggi.

A confermare che si tratti proprio del piccolo Mattia, la maglietta di colore blu che il bambino indossava lo scorso 15 settembre, giorno della drammatica alluvione.

Solamente ieri, la mamma di Mattia, appena dimessa dall’ospedale, si era unita alle squadre di ricerca impegnate nella zona di Bettolelle di Senigallia. Quest’oggi, per la donna, è arrivata la notizia più drammatica di tutte.

Trovato il cadavere del piccolo Mattia nel territorio del comune di Trecastelli

A confermare che si tratti proprio di Mattia Luconi saranno i risultati del test del dna. Eppure, l’indizio della maglietta non sembrerebbe lasciare spazio a dubbi: il corpo rinvenuto nel territorio del comune di Trecastelli è proprio quello del bambino disperso.

Gli agenti, dopo averlo cercato per oltre una settimana, hanno ritrovato il suo cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Proseguono senza interruzioni, invece, le ricerche della 56enne Brunella Chiù, mamma della 17enne Noemi che ha perso la vita nei pressi di Corinaldo, travolta dalla potenza del fiume.

