MD Discount, il nuovo prodotto è una “coccola”: che bontà

Avete visto le nuove offerte di MD Discount? Sono in arrivo promozioni strepitose che faranno impazzire i clienti, tutti i dettagli

Tornano le offerte da MD discount che ogni volta riesce sempre a stupire e a soddisfare i clienti. Lavorano in questa grande azienda molte persone professionisti che attraverso un’analisi dettagliata riescono a trovare la soluzione adatta ai consumatori. Non a caso il numero di acquisti cresce giorno dopo giorno.

Basti pensare al fatturato pubblicato nel 2020 che è stato un successo per tutto il gruppo e che lo ha spinto a migliorare sempre di più. Il rapporto qualità prezzo è inimitabile e in ogni punto vendita è possibile trovare una miriade di prodotti.

Visto il numero di punti vendita di MD Discount, il personale deve essere costantemente ampliato ed è per questo che il sito viene aggiornato affinché chiunque si interessato possa inviare il proprio curriculum.

Nella sezione Lavora con noi vengono riportate tutte le posizioni aperte e un messaggio da parte dei professionisti per tutti coloro che vorranno entrare a far parte della grande famiglia.

Nel 2017 MD ha ottenuto il primo posto come azienda della Grande Distribuzione Organizzata […] Questo riconoscimento conferma che MD non soltanto è il luogo dove ciascun cliente può trovare il giusto connubio fra qualità e convenienza, ma anche quello dove ogni dipendente si sente parte di una vera e propria squadra.

Md Discount non perde occasione di condividere sul profilo social alcune delle promozioni mensili e settimanali. Quella del giorno ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutti gli utenti che seguono l’azienda su Instagram.

Si tratta della crema di zucca, la vera protagonista dell’autunno appena arrivato. Così attraverso una foto, gli esperti hanno spiegato

la crema di zucca è una coccola vegan che può essere servita come delizioso piatto unico, accompagnata da qualche fetta di pane ai 4 cereali Vivo Meglio. @cimettolozucchero ha rivisitato per noi la ricetta originale e ha aggiunto qualche cubetto di tofu Bio @lineavegamo per dare gusto extra al nostro #vegerdì.