Michelle Hunziker non le manda a dire: è tutta una questione di “corna”. Dedica per Tomaso Trussardi? La verità

Ilary e Francesco, Michelle e Tomaso, sono due delle grandi coppie che sono scoppiate nel corso del 2022. I primi di certo hanno riempito, e lo fanno ancora, i rotocalchi ed i giornali di gossip, dell’estate. I secondi hanno attirato i riflettori all’inizio dell’anno quando qualche sentore era stato percepito ma non si immaginava una fine del genere.

Insomma le coppie vip e le vicissitudini amorose restano uno dei temi che appassionano di più gli italiani. E nel mentre le loro vite vanno avanti, cambiano, si cerca di capire cosa sia successo davvero. Negli ultimi giorni tutto ruota intorno alle “corna”.

Michelle come Ilary: ecco perché

Era stata Ilary Blasi qualche giorno fa a mostrare una foto sibillina, per alcuni un messaggio cifrato al suo ex marito, Francesco Totti. Tra le sue stories il celebre “Cow” di Andy Warhol, immortalato nel corso della visita ad una mostra a lui dedicata. Per tutti quella foto era diretta all’ex calciatore che si sta rifacendo una vita insieme a Noemi Bocchi.

Sulla stessa onda sembra essere Michelle Hunziker che su Instagram pubblica altre “corna”. Sono tante e per i curiosi anche questo contenuto ha un significato ben preciso ed è tutto per Trussardi.

Michelle e “le corna” su Instagram: tutti i dettagli

Ironica, frizzante e bellissima come sempre. Michelle Hunziker ci mostra mentre è in montagna e fa da aprifila ad un gregge di capre. Ordinate la seguono e lei si sente molto Heidi.

A corredo del video, nelle sue Instagram Stories, scrive, infatti:

“Mi seguono… Evidentemente ce l’ho nel DNA. Heidi spostati…”

Con molto probabilità si tratta di un contenuto realizzato un po’ di tempo fa quando la conduttrice è stata ospite dell’agriturismo Ferdy Wild. E allora perché pubblicarlo solo ora?

Per molti un messaggio rivolto a Tomaso Trussardi che di recente è stato pizzicato dal settimanale Diva e Donna, in barca, sulla Costiera Amalfitana con Ruzwana Bashir, ceo e cofondatrice di una piattaforma di viaggi, considerata tra i giovani più influenti al mondo. Gelosia in corso per Michelle?

