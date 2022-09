Per Monica Bertini l’estate non è ancora finita e la giornalista è volata a Formentera dove sta trascorrendo qualche giorno di relax prima di tornare al lavoro: sui social ha pubblicato alcuni scatti mozzafiato.

Monica Bertini non perde occasione di stupire i fan condividendo scatti mozzafiato che lasciano tutti a bocca aperta. L’ultimo post ne è un esempio, la giornalista si è proprio superata e le sue foto sono diventate virali. Si trova a Formentera, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax prima di tornare alle prese con il programma “Pressing” in onda su Italia 1 ogni domenica post-partita.

Ha lasciato a Milano tacchi a spillo e vestiti, per indossare bikini seducenti e occhiali da sole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Monica Bertini, dall’esordio ad oggi

Monica Bertini è una giornalista professionista e conduttrice, lavora a Mediaset da qualche anno ed è molto amata dal pubblico italiano che la segue in ogni programma.

Nata a Parma, lascia la sua città per trasferirsi a Milano e iniziare la sua carriera universitaria. Fin da bambina si è appassionata al giornalismo e non ha mai mollato il sogno di diventare una professionista. Così dopo gli studi, un lungo periodo di gavetta, ha sostenuto l’esame di stato ed ha iniziato a lavorare nell’azienda Mediaset.

Oltre ad essere una donna affermata, è anche una mamma unica che pone la sua famiglia sempre al primo posto.

Monica Bertini, da Milano a Formentera: ultimi giorni d’estate

Molto attiva sui social, Monica Bertini ama interagire con i fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Così ha deciso di dire ai suoi follower di essersi presa qualche giorno di relax ed ha raggiunto Formentera.

Ha condiviso degli scatti mozzafiato diventati virali. Indossa un bikini bianco e le sue forme prorompenti fuoriescono e lasciano tutti a bocca aperta. I capelli sono sciolti e gli occhiali da sole nascondono i suoi occhi.

A quanto pare ha trascorso una giornata in barca ed il web non ha potuto fare a meno di commentare con messaggi come

CHE SCHIANTO

Poi ancora

Confermo e ribadisco la tua bellezza e dolcezza

Qualcun altro ha aggiunto

favolosa dea

Ancora una volta la giornalista sportiva ha lasciato il segno: ricarica le energie per tornare più cool in diretta su Italia 1. Siete pronti a seguirla?

