Pamela Prati, a “Pomeriggio 5” trapela la verità su Mark Caltagirone: Barbara D’Urso non si contiene

Pamela Prati, a “Pomeriggio Cinque” trapela la verità sull’ex fidanzato Mark Caltagirone: Barbara D’Urso non è riuscita a contenersi…

Mark Caltagirone era solamente un’invenzione della sua ex agente Eliana Michelazzo: questa la giustificazione che, all’epoca, Pamela Prati fornì relativamente al caso del suo presunto ex fidanzato, di fatto mai conosciuto e mai esistito.

La showgirl, nel corso di questi cinque anni, ha tenuto fede alla sua versione continuando a definirsi una vittima della sua ex agente. Una versione che tuttora sembra non convincere i più, e che non ha mancato di far discutere gli ospiti della puntata odierna di “Pomeriggio Cinque”.

Barbara D’Urso, interrogando gli analisti che, sull’argomento, si mostravano piuttosto ferrati, ha voluto far luce sulla responsabilità della Prati. Quest’ultima era davvero inconsapevole della truffa ai suoi danni o ne è stata complice? Il responso degli opinionisti è parso insindacabile.

Pamela Prati sapeva di Mark Caltagirone? Accuse al veleno nello studio di “Pomeriggio Cinque”

Che Pamela Prati fosse consapevole dello scoop architettato dalla sua agente Eliana Michelazzo è una verità che, secondo gli opinionisti di “Pomeriggio Cinque”, non può essere messa in discussione.

Tuttavia, come la showgirl non ha mancato di ribadire al “GF Vip”, la vicenda relativa al suo fidanzato “fantasma” è ancora un tasto dolente. Pamela, che si è sentita usata ed umiliata pubblicamente, non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla truffa subita.

A smascherarla, parallelamente, sono intervenuti gli ospiti della puntata odierna di “Pomeriggio Cinque”, che non hanno mancato di accusare pesantemente l’ex valletta de “Il Bagaglino”. “Come puoi essere fidanzata con qualcuno che non hai mai visto? Questo è ciò che la gente si chiede!” ha tuonato Arianna David, le cui parole sono state interrotte dall’intervento di Samantha De Grenet.

Quest’ultima, con toni più che lapidari, ha raccontato al pubblico una verità a dir poco sconvolgente sul conto della Prati, che non ha mancato di togliere le parole di bocca persino all’impassibile conduttrice. Quale retroscena si cela dietro il caso di Mark Caltagirone? Cerchiamo di capirlo insieme.

Samantha De Grenet senza freni sulla showgirl: Barbara D’Urso rimane di sasso

L’ex gieffina Samantha De Grenet, pur dichiarandosi intima amica di Pamela Prati, non ha potuto nascondere la verità quando si è trattato di esprimersi in merito al caso di Mark Caltagirone.

Ai microfoni della puntata di oggi, venerdì 23 settembre, di “Pomeriggio Cinque”, l’ospite di Barbara D’Urso ha dichiarato quanto segue:

“Io non credo che Pamela prati sia innocente. ci ha mentito, soprattutto quando raccontava di aver tenuto la mano ai figli di mark e di averli accompagnati a scuola, anche se queste cose non sono mai accadute”.

La stoccata della De Grenet, a dir poco implacabile, ha lasciato senza parole la conduttrice Barbara D’Urso. Indubbiamente, nel corso dei prossimi mesi, Alfonso Signorini non mancherà di far luce su questo controverso caso di cronaca rosa, che continua a tenere banco anche a distanza di anni.

