Pop-corn, sai come fanno a scoppiare? Ci risponde la scienza

Ti sei mai chiesto come facciano a scoppiare i pop-corn? Finalmente ci toglie questo dubbio la scienza. Ecco la spiegazione che tanto aspettavi.

Finalmente sappiamo come fanno a scoppiare i pop-corn, la rivelazione degli studiosi ci toglie un dubbio. Se ti sei mai posto questa domanda almeno una volta nella vita, allora sei nel posto giusto.

Ecco perché i pop-corn scoppiano, è allucinante

In una classica padella o in un forno a microonde, i pop-corn scoppiano. Tutti conosciamo il loro sapore inconfondibile che ci accompagna da anni soprattutto al cinema. I pop-corn sono di mais, ma come mai alcune tipologie non scoppiano quando vengono riscaldate? Il chicco è circondato da un guscio molto duro, chiamato scafo o pericarpo, all’interno troviamo una minuscola goccia di acqua. Quest’ultima crea del vapore, si espande ed esplode, creando un pop (scoppiare) – corn (granturco), ovvero granturco scoppiato.

Una volta raccolto, il mais viene essiccato fino a quando la concentrazione di acqua di ogni pannocchia non si riduce del 13%. L’acqua in questo caso è una componente essenziale per lo scoppio del mais, se troppo bassa non ci sarà la forza necessaria per lo scoppio se troppo alta si renderà il prodotto totalmente umido. Per avere dei perfetti pop-corn il calore deve essere al massimo, è questo il segreto per renderli perfetti.

Come mail alcuni pop-corn non scoppiano?

In natura esistono 700 diverse varietà di mais, alcune di queste non scoppiano in quanto presentano un guscio più debole o non trasferiscono al meglio il calore dall’esterno all’interno quindi manca la spinta necessaria. Per questa regione è fondamentale essiccarli al punto giusto e dare la giusta temperatura.

Ogni pop-corn raggiunge una temperatura interna di 180° Celsius per scoppiare, all’incirca 9 atmosfere di pressione.

Quando nascono i pop-corn?

Non c’è una data esatta della nascita dei pop-corn, alcuni libri illustrano come questo snack dolce o salato (a seconda dei gusti) abbia fatto la sua prima apparizione nell’antico Egitto, ai tempi delle piramidi. Dobbiamo specificare però come i pop-corn siano originari dell’America, erano gli antichi aztechi (primi indigeni) ad usare il mais nelle cerimonie religiose come copricapi, ornamenti e prodotti vari realizzati con il mais scoppiato.

Una leggenda degli indiani d’America narra come sia stato un piccolissimo demone che viveva all’interno del chicco di riso a farlo scoppiare, che arrabbiandosi per il forte calore si ribellava.

