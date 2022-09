Romina Power confessa a tutti quello che le è successo. L’operazione e la fase di ripresa. Il momento è molto delicato

Era un po’ che non vedevamo Romina Power in tv. L’ex moglie di Al Bano era stata “latitante” nel corso dell’estate, ma appena c’è stata l’occasione è tornata dal suo pubblico. Lo ha fatto nella prima puntata domenicale della nuova stagione di “Verissimo” di Silvia Toffanin.

La grande artista si è raccontata molto, accogliendo accanto a sé anche le figlie Cristel e Romina Junior. Una mini reunion di famiglia in tv che non è facile vedere. Tra le tante cose raccontate dalla Power anche il suo grave problema di salute ed il ritorno in Puglia. C’entra Al Bano?

Il ritorno in Italia ed in Puglia: il motivo

Al Bano non c’entra nulla, lo ha specificato subito Romina Power. Aver scelto di ritornare a vivere in modo stabile in Italia e precisamente in Puglia non ha nessun legame con il suo ex marito. Lei ha scelto il Salento, lui è nella sua Cellino San Marco.

La Power ha raccontato l’amore per questa terra che da sempre l’ha accolta e l’ha ospitata, diventato la sua seconda casa. Poi spazio però anche ai momenti meno felici. Romina, infatti, è in un periodo di transizione, molto delicato, e per questo si è appellata ai suoi fan.

Romina Power e la confessione sull’operazione: “Non è una passeggiata”

Nessuno lo sapeva prima che proprio Romina Power lo raccontasse alle telecamere di “Verissimo”. L’ex moglie di Al Bano, infatti, sta affrontando un grave problema di salute che l’ha portata ad operarsi e dal quale non è ancora uscita.

Un racconto che ha sorpreso molto i telespettatori che hanno appreso che l’artista statunitense ha avuto un problema al ginocchio che l’ha portata in sala operatoria in quanto non riusciva più a camminare, ha ammesso. E adesso?

“Sono in fase di recupero per i problemi che ho avuto al ginocchio. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”.

Ha raccontato in modo molto umile e coraggioso Romina che si è mostrata in forma, almeno all’impatto visivo, nonostante la sofferenza che c’è dietro.

