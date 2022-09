Wanda Nara e Mauro Icardi divorziano. Arriva l’annuncio ufficiale dell’amaro addio: la showgirl argentina sta vivendo un grande dolore.

Ogni separazione è un vero e proprio lutto. Ben lo sa Wanda Nara che sta elaborando la fine con il marito Mauro Icardi: l’attrice e showgirl argentina ha ufficializzato il divorzio dal calciatore con un annuncio.

Già da quest’estate qualcosa era nell’aria, tanto che si era diffuse voci su una crisi tra i due, non solo non confermate dai diretti interessati, ma più volte smentite. Dopo che i gossip sul loro addio comunque si rincorrevano, tanto da essere inarrestabili, a chiarire le cose è stata Nara stessa.

Wanda Nara nel dolore, addio a Mauro Icardi

Stamattina, 23 settembre, tramite la sua seguitissima pagina Instagram Wanda ha annunciato al mondo intero come stia divorziando da Icardi.

Sposata in precedenza con il calciatore Maxi Lopez, con cui ha avuto tre figli, nel 2014 si è innamorata di Icardi, compagno di squadra del suo ex. I due si sono uniti in matrimonio per poi dare alla luce due figli: trasferitisi a Parigi (quando il calciatore è passato al Psg), hanno trascorso molti momenti felici nella loro immensa dimora. Intanto Wanda è diventata anche manager sportiva del marito.

Poi la prima crisi è arrivata con una notizia bomba secondo cui il calciatore avrebbe intrecciato una storia con China Suarez: i due non si pronunciano sul fatto, continuando a sbandierare il loro amore sui social.

Wanda Nara: divorzio confermato in via ufficiale

Dopo le voci sul tradimento di lui, si sono diffusi rumors su una tresca tra la showgirl e una guardia del corpo. Ma è ancora silenzio stampa da parte della coppia che ha continuato la sua vita, tra vacanze lussuose alle Maldive e in Turchia.

Passato al Galatasaray, Icardi e la moglie si sono trasferiti con la famiglia al completo in Turchia dove sembravano aver dato il via a una nuova fase di vita. Ma poi vengono a galla alcuni audio segreti in cui la Nara ha confessato alla sua domestica come non ne avrebbe più voluto sapere del compagno.

Oggi la conferma ufficiale proprio da parte di lei tramite le stories di Instagram.

è un momento molto doloroso. Non voglio dare nessun dettaglio di questa separazione, rispettate me e i miei figli

Le parole condivise dalla showgirl segnata da questo momento così difficile. Dopo diversi anni di matrimonio con Icardi, la fiaba tra i due finisce così, portandoli all’epilogo più drammatico: il divorzio.

