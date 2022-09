Andrea Delogu a cuore aperto su uno spiacevole retroscena. La famosa conduttrice è stata sbattuta fuori: tra imbarazzo e dispiacere, ha vissuto attimi di forte difficoltà.

Senza parole. Così è rimasta Andrea Delogu a seguito di un episodio molto spiacevole che ha deciso di raccontare ai suoi fan tramite i social dove è seguitissima.

La famosa conduttrice, speaker e scrittrice, adorata per la sua verve e la sua chioma rossa, si è mostrata molto scossa a seguito dell’accaduto. 40 anni, voleva dedicarsi un momento tutto per sé, vivendo un’esperienza piacevole quando qualcosa è andato storto, facendola fine in un vero e proprio incubo.

Andrea Delogu nel dramma: cacciata fuori

Con un’agenda di impegni sempre molto fitta, la Delogu desiderava regalarsi una cena golosa dopo un’intesa sessione di palestra.

Finito il wourkout la conduttrice non ha fatto a tempo a cambiarsi e una volta arrivata nei pressi della sua casa, situata a Roma, il richiamo della fame ha preso in lei il sopravvento.

E così ha deciso di recarsi nella nuova trattoria della zona: ma una volta entrate non è andata come sperato.

Andrea Delogu indignata: spiacevole episodio

Niente cena per la Delogu. Entrata in tuta in un ristorante, la sua richiesta di sedersi al tavolo è stata respinta per via del suo look considerato dai ristoratori poco idoneo.

Nell’indignazione totale è stata la conduttrice stessa a raccontare lo spiacevole episodio con un video pubblicato su Tik Tok. A farle saltare il tappo, il fatto che i ristoratori le abbiano mentito:

“Hanno detto che non c’era posto, ma in realtà il locale era vuoto”

Per comprovare la veridicità della sua tesi – per lei il motivo del rifiuto erano i suoi abiti – ha chiamato dopo poco il locale e magicamente le hanno subito detto che si poteva prenotare e che c’era posto per mangiare anche in quel momento.

A quel punto lei sbotta e svela di essere quella di prima per poi mettere alle strette la ristoratrice chiedendole se il problema fosse il fatto che era in tuta. Dall’altra parte della cornetta arriva l’amara conferma. La conduttrice si è molto interrogata sulla vicenda e in particolare perché le abbiano mentito.

