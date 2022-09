Autostrada, -10 punti della patente: questa mossa azzardata costa carissimo! Attenzione

Ci sono dei comportamenti che in auto non dovremmo mai fare per salvaguardare la nostra incolumità e quella degli altri. Si rischia davvero grosso.

In auto si dice che bisognerebbe guidare con occhi e orecchie aperte e cercare sempre di prevedere le mosse degli altri automobilisti. Questo perché dobbiamo preservare la nostra incolumità e quella degli altri automobilisti che come noi sono in viaggio.

Come sulle strade urbane, assolutamente nulla di avventato può essere svolto anche in autostrada. Alcune mosse possono farvi decurtare fino a 10 punti della patente!

Codice della Strada, cosa dice la legge

Nello specifico quando si è in autostrada in Italia si deve rispettare il limite massimo di velocità di 130 km/h (che arriva a 110 km/h in caso di pioggia o nebbia, 80 Km/h invece per caravan o veicoli con rimorchio) per garantire un flusso costante su strada e salvaguardare la sicurezza di tutti quelli che ci sono al volante.

La legge nazionale parla chiaro. Il limite impone assoluto rispetto che non può essere accantonato per alcuna ragione al mondo, si rischia la decurtazione immediata di 10 punti della patente e sanzioni pecuniarie non indifferenti.

Patente a rischio, cosa non si deve fare in autostrada

Il sistema autostradale per il rilevamento della velocità è l’autovelox fisso che ogni qual volta registra il superamento dei limiti scatta una fotografia alla targa dell’automobile.

Ci possono però anche essere degli autovelox mobili guidati da pattuglie delle forze dell’ordine ma non dobbiamo dimenticare i tutor, ovvero dispositivi in grado di rilevare la velocità media di un auto in un tratto di strada compreso fra i 10 e 25 km.

Detto questo la legge italiana è intransigente sulla sicurezza collettiva anche se non come quella fuori dai confini nazionali. Solomotori.it fa riferimento ad un caso di un automobilista trasgressore che dopo aver toccato i 324 km/h in autostrada si è visto togliere 10 punti alla patente, 1.865 euro di multa e ben 6 mesi di carcere.

In Italia invece per un simile caso di eccesso di velocità, 311 km/h in autostrada, l’uomo al volante si è visto togliere solo i punti e commissionare 385 euro di multa. Serve però non sottovalutare la cosa e la minore leggerezza della pena, la vita umana vale molto di più di qualche minuto di ebrezza al volante.

