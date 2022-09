Con chi ballerà Lorenzo Biagiarelli a “Ballando con le stelle”? Spunta un dettaglio che fa ingelosire Selvaggia Lucarelli: lei no

Milly Carlucci non sta più nella pelle ed è pronta a tornare in studio con il programma storico “Ballando con le stelle” che da anni attira l’attenzione di milioni di telespettatori ed ottiene un successo strepitoso.

I concorrenti sono stati scelti, la giuria è completa e i ballerini si stanno preparando per esibirsi e fare grandi performance insieme ai loro compagni, c’è un dettaglio, però, che non convince e riguarda Selvaggia Lucarelli.

Sabato 8 ottobre avrà inizio la nuova edizione di “Ballando con le stelle” e sono tante le novità che dovremo aspettarci, siete pronti a scatenarvi?

I concorrenti in gara sono Iva Zanicchi, Alex di Giorgio, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Ros e Lorenzo Biagiarelli.

Come giudici troveremo Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Lo studio che ospiterà i partecipanti è sempre lo stesso e nel corso della prima puntata, la conduttrice spiegherà quali sono le regole di quest’anno.

Lo chef di “E’ sempre mezzogiorno” sarà uno dei concorrenti di “Ballando con le stelle”. Come tutti sanno, però, è anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, nonché giudice del programma.

A tal proposito Lorenzo Biagiarelli ha fatto molto parlare di lui e della sua partecipazione tanto che anche Antonella Clerici durante la sua trasmissione ha esclamato

Milly io ho detto, e faccio un giuramento, che se Lorenzo arriverà in finale tutti noi del mezzogiorno saremo lì in prima fila, se ci dai due file, a fare il tifo per Lorenzo. Perché noi siamo di parte e lo dichiariamo fin da oggi.