Belen Rodriguez non smette di incantare sui social network: la showgirl argentina, ancora una volta, accende gli animi con un super scatto.

Belen Rodriguez è senza il minimo dubbio una delle showgirl più amate e apprezzate della nostra televisione. La nativa di Buenos Aires, fin dai suoi esordi, lasciò il segno con una bellezza fuori dal comune e con la sua sensualità devastante.

Nel corso degli anni, però, la Rodriguez ha conquistato sempre più spazi e si è distinta per la sua bravura e per la sua simpatia. La classe 1984 ha conquistato con disarmante facilità anche le pagine dei quotidiani del Gossip per le sue relazioni con personaggi di rilievo tra cui Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Stefano De Martino.

Belen è ovviamente una regina indiscussa dei social network: gli scatti che pubblica ad esempio su Instagram sono sempre un qualcosa di indescrivibile. Nella giornata di oggi, la 38enne ha stupito tutti con una scollatura impressionante.

Belen Rodriguez, la scollatura è profondissima: spettacolo infuocato

Belen, nella giornata di oggi, ha impressionato tutti pubblicando tra le sue stories di Instagram un’immagine pazzesca.

La showgirl, questa volta, si è presentata con un outfit alquanto particolare e con una scollatura profondissima che fa girare la testa ai seguaci. Il fuori tutto è da mozzafiato: è veramente difficile resistere ad uno scatto così illegale.

La Rodriguez non è nuova a questo tipo di immagini: in questi anni non sono mancate fotografie in topless e soprattutto scatti in perizoma. Le sue forme, spesso e volentieri in bella mostra, accelerano continuamente i battiti degli ammiratori.

Belen Rodriguez, arriva l’amara confessione di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez nonché padre di Luna Marì (la seconda figlia della showgirl), è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

L’hair-stylist, nel corso della notte, ha confessato ai ‘coinquilini’ un’amara verità. Le sue parole hanno sorpreso ovviamente gli italiani.

“Io me ne andavo sempre di casa. eravamo due cose troppo diverse: litigavamo e me ne andavo, scappavo. odio i litigi e quindi reagivo scappando”,

ha svelato quindi Spinalbese che ha aggiunto alcuni dettagli sulla rottura. Mentre l’ex di Belen stava parlando, l’inquadratura del reality è cambiata sorprendendo nuovamente i telespettatori.

TROVATO IL CORPO DEL PICCOLO MATTIA, IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE