Charlene di Monaco, terzo figlio in arrivo? La FOTO non lascia alcun dubbio

La principessa è tornata ai suoi impegni istituzionali dopo una lunga assenza di oltre un anno, la ritrovata felicità però si vede eccome…

Ha fatto vedere la sua presenza come regnante in una dolorosa circostanza, ovvero quella dei funerali di Stato di Elisabetta II svoltosi lo scorso 19 settembre e Londra.

La ex campionessa di nuoto Charlene Wittstock è apparsa a fianco del marito Alberto di Monaco indossando come da protocollo un lungo abito nero fasciante in vita e un capellino con veletta per nascondere parzialmente il viso.

Il suo taglio biondo platino ed il viso dolcissimo però non sono certo passati inosservati ai fotografi, come anche un sospetto pancino arrotondato sotto il tessuto fluido.

Charlene aspetta un figlio? Tutta la verità

Ha camminato fianco a fianco al marito, che la sorreggeva sottobraccio, fino all’interno della cattedrale di Westminster a Londra. Atteggiamento severo e posa composta, che però non ha camuffato alla stampa una pancina sospetta sotto l’abito nero.

In molti hanno subito pensato che la principessa potesse essere incinta, motivo in più per sospettare la sua assenza degli ultimi mesi. Peccato però che le cose non stiano così, solo poche ore dopo è arrivata la conferma definitiva.

La moglie di Alberto di Monaco si è presa una pausa, ecco perché

Charlene non sarebbe incinta, ma il gonfiore sarebbe dovuto ai farmaci assunti e a qualche chilo preso dopo la lunga malattia che l’ha vista allontanarsi dal suo ruolo di regnante.

Inoltre, in questi giorni, è stato confermato che ha deciso di prendersi una piccola pausa da tutti gli impegni istituzionali imposti dall’etichetta reale.

la Regina Margherita di Danimarca con cui sono giunti alla cerimonia funebre è risultata positiva al Covid-19 ed i medici quindi le hanno suggerito di non stancarsi troppo e riposare il più possibile.

Al momento però non è ancora stata data notizia di una possibile positività di Charlene o Alberto. Attendiamo le prossime ore per capire l’evolversi della situazione.

