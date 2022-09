Claudia Dionigi, la FOTO e quelle parole sconvolgenti su Lorenzo Riccardi: “c’è poco da fare…”

Claudia Dionigi, dopo l’ospitata a “Uomini e Donne”, posta una foto che lascia di stucco il suo pubblico di seguaci: c’entra il compagno Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono tra gli ex protagonisti di “Uomini e Donne” più seguiti di sempre. La loro storia d’amore è iniziata nel febbraio 2019, quando il 26enne scelse la corteggiatrice originaria di Latina preferendola alla rivale Giulia Cavaglià.

Nonostante i presupposti, agli occhi di molti, fossero tutt’altro che favorevoli – data l’esuberanza e il carattere a dir poco imprevedibile di Riccardi -, ad oggi i due formano una delle coppie più longeve e unite del programma.

In attesa di una bambina che nascerà a dicembre, Lorenzo e Claudia sono stati recentemente ospiti di “Uomini e Donne”. Di fronte al pubblico che ha seguito ogni minimo sviluppo del loro rapporto, Riccardi e la Dionigi sono apparsi al settimo cielo.

Lorenzo Riccardi ospite di “Uomini e Donne” insieme a Claudia: “lei è la donna che…”

A “Uomini e Donne”, la trasmissione che ha sancito l’inizio della loro favola, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono parsi affiatatissimi ed emozionati in vista della nascita della loro bambina.

“Grazie a voi ho trovato la donna della mia vita” ha spiegato l’ex tronista, visibilmente commosso a fronte delle sorprese ricevute dalla redazione di Maria De Filippi.

Proprio ieri, mentre la registrazione che vedeva ospite la coppia andava in onda, l’ex corteggiatrice non mancava di seguire la trasmissione e di condividere con i fan il proprio stato d’animo. Ad aver colpito gli utenti, in modo particolare, sono state le parole che la Dionigi, sorprendendo tutti, ha indirizzato all’amato compagno.

Claudia Dionigi, la FOTO e quelle parole sconvolgenti sul compagno: “c’è poco da fare…”

Mentre la puntata che ha visto Lorenzo e Claudia ospiti di “Uomini e Donne” andava in onda, l’ex corteggiatrice immortalava le scene più commoventi della registrazione direttamente dal divano di casa propria.

Da brividi, a questo proposito, le parole che la 32enne di Latina ha indirizzato al compagno nel momento in cui veniva trasmessa la loro scelta:

“è sempre emozionante, c’è poco da dire e da fare”.

Riccardi e la Dionigi, nel giro di due mesi, diventeranno genitori di una tanto attesa bambina. Un evento che i telespettatori affezionati alla trasmissione seguono con grande entusiasmo e trepidazione.

