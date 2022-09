Eros Ramazzotti commenta la gravidanza della figlia Aurora davanti a milioni di persone: le sue parole al concerto a Verona.

Ha fatto emozionare l’arena di Verona non solo con le sue canzoni cantate da intere generazioni, ma con una dedica speciale per il nipote. Presto, Eros Ramazzotti diventerà nonno e in occasione del suo grandioso concerto avvenuto il 23 settembre, non ha potuto fare a meno di commentare la bella notizia della gravidanza di Aurora in un modo originale.

A filmare la scena è stata Giulia De Lellis, anche lei presente all’evento. Il video è diventato virale ed ha commosso i fan che da anni lo supportano e sostengono in ogni situazione.

Aurora incinta, finalmente la conferma

Erano settimane che i media avevano lanciato la notizia, in particolare il settimanale Chi aveva confermato la gravidanza di Aurora Ramazzotti. Dal canto suo, però, la giovane influencer ha mantenuto il silenzio fino a qualche giorno fa quando ha rivelato tutta la verità.

Lo ha fatto in modo ironico, che la contraddistingue da sempre: ha pubblicato un video divertente e poi ha scritto

Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!

Amici, conoscenti e fan non hanno perso occasione di lasciare sotto al post messaggi di auguri. Poi però è arrivata la dedica più bella direttamente dall’arena di Verona da un papà orgoglioso e un nonno felice.

Eros Ramazzotti nonno, la dedica strappalacrime

Sono state due ore di pura emozione sia per gli spettatori che per l’artista che ha regalato al pubblico uno spettacolo unico e inimitabile.

Giulia De Lellis era presente al concerto ed ha condiviso con i fan molti momenti dell’evento tra cui la dedica per il bebè in arrivo. Così Eros ha commentato la gravidanza di sua figlia Aurora

mi fai diventare nonno…lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio o femmina, non importa. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. GRAZIE AURI, TI AMO.

Adesso, i fan non vedono l’ora di conoscere il sesso e il nome del bambino che presto nascerà. Aurora Ramazzotti è ormai una donna.

