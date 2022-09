“Da quando in qua guidi il camion?” Fatima Trotta, posteriore che non si dimentica facilmente – FOTO

Fatima Trotta movimenta il sabato di milioni di fan, questa volta ha davvero esagerato. Ecco come si è mostrata sul suo profilo Instagram.

Bella, spumeggiante e divertente, Fatima Trotta è una garanzia! Si dice che nelle botti piccole ci sia il vino buono e mai detto fu più calzante per un personaggio famoso del suo calibro. Non solo in tv ma anche sul web, Fatima fa notizia, basta un suo scatto per mettere a tacere tutti, fan compresi.

Chi è Fatima Trotta: vita, esordi, carriera

E’ una delle conduttrici più amate di Napoli e non solo, nata nella città partenopea il 2 luglio del 1988, ha esordito nel 2005 nel programma I Raccomandati su Rai 1, show televisivo presentato da Carlo Conti. L’anno dopo ha recitato nella soap opera Un posto al sole d’estate, riscuotendo un notevole successo.

Collaborazione dopo collaborazione, Fatima è diventata una vera star, raggiungendo il successo assoluto su Rai 2, alla conduzione del celebre programma Made in Sud, con la collega ed amica Elisabetta Gregoraci. La bravura di Fatima è ormai chiara a tutti, negli anni ha saputo imporsi nel panorama artistico con notevole professionalità e senso dell’umorismo.

Una foto vale più di 1000 parole, Fatima ha sempre un asso nella manica

Un sabato decisamente movimentato, Fatima Trotta lascia i suoi fan su Instagram, che attualmente sono 246K, senza parole. Un simile plebiscito non si era mai visto, è davvero una bellissima giornata per i follower dell’attrice che non perdono occasione per salutarla e lasciare un cuoricino. Fatima si fotografa davanti ad un camion, indossa un vestito decisamente particolare con tanto di spacco e rouche che le danno un’aria decisamente formale.

La foto è inusuale, la conduttrice si trova all’Arena Flegrea di Napoli per uno spettacolo, tutto è bellissimo ma lei un po’ di più.

“Da quando in qua guidi il camion?”

I fan impazziti commentano sotto lo scatto, milioni di emoticon e cuoricini si fanno spazio tra i complimenti più disparati: “Sei fantastica, una visione”, si legge tra le fila, “Il mio sogno è conoscerti”, risponde qualche altro.

