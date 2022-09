Francesco Totti, scoperti i “nuovi suoceri”: conoscono tutti la loro ricchezza…

Emergono nuove indiscrezioni su Noemi Bocchi, in queste ore non si parla d’altro, soprattutto del patrimonio dei suoi genitori; a quanto ammonta?

Sembra lo scoop infinito, non c’è pace per Totti e Noemi la neo coppia che ha movimentato l’estate italiana. Dopo 20 anni d’amore è finita la storia d’amore tra Francesco ed Ilary e a quanto pare Noemi ne è la causa, ma siamo davvero sicuri? Sulla faccenda non è stata fatta ancora luce, tutte le prove dei tradimenti, a quanto pare anche di Ilary sono in mano agli avvocati.

Chi è Noemi Bocchi, la donna che ha fatto perdere la testa a Totti

Donna di 34 anni di origine romana, Noemi Bocchi è la fanfatal che ha fatto perdere la testa al pupone. Fa parte dello show business italiano ed è conosciutissima per il suo lavoro da flower designer, amata ed apprezzata soprattutto dall’ambiente benestante capitolino.

Noemi è l’ex moglie (ma a quanto si sa il divorzio non è stato ratificato) di Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e amministratore delegato della società Caucci Marble e ciliegina sulla torta, tifoso sfegatato della Roma. I due hanno messo al mondo due figli, sembrava un matrimonio felice ma poi le vicissitudini della vita hanno visto naufragare la storia d’amore. Da come sappiamo nel 2011 (verso la fine dell’anno) Noemi si avvicina a Totti quando ormai tra Ilary ed il pupone la relazione era già al capolinea. Da quel momento il resto è storia visto che da mesi non si parla d’altro.

E’ davvero incredibile, potrebbero essere più ricchi di Totti

Noemi Bocchi è così ben voluta dall’alta società anche grazie ai suoi genitori, due persone molto in vista a Roma. La bella imprenditrice ha avuto modo di studiare in scuole molto prestigiose e laurearsi presso l’Università privata LUMSA, la quale richiede una retta annua di 6.100 euro.

Grazie alle conoscenze dei genitori e quelle che lei stessa è riuscita a fare, Noemi si è inserita in un contesto così abbiente da renderla un personaggio noto dell’alta società. Per questa ragione ha avuto modo di conoscere Francesco Totti.

Noemi sarebbe figlia di persone ricchissime, ma chi sono e a quanto ammontano le loro ricchezze?

Questo purtroppo non è dato saperlo, la privacy sulla famiglia di Noemi regna sovrana al momento.

