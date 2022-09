Automobili, questa funzione non la conosci: ora che lo sai la userai ogni giorno

Avete mai sentito parlare del gancio dello sportello? Sconosciuto a molti, ma indispensabile il suo funzionamento: scopriamo i dettagli.

La maggior parte di noi possiede un’automobile, ma non tutti conoscono ogni parte di essa. Infatti, ogni macchina è composta da diversi elementi incastrati da meccanismi che mettono li mettono in funzione.

Alcune sezioni dei veicoli sono visibili ma quanti di noi ne sanno l’utilità? Tra tutti, è fondamentale capire a cosa serve il gancio dello sportello che, se non funziona in modo corretto, può causare vari problemi.

Gancio dello sportello, a cosa serve e perché è fondamentale che funzioni bene

Il gancio dello sportello è una parte della macchina che non tutti conoscono. Si tratta di un elemento in metallo che esce dalla base del telaio, solitamente dove si chiude la portiera. E’ fondamentale per chiudere lo sportello.

Nel dettaglio, la portiera ha un incavo che si trova in corrispondenza del gancio che quando si chiude, lo sportello va a incastrarsi proprio con tale elemento. La chiusura, in realtà, è molto simile a quella delle porte antipanico. Quindi, quando andiamo a toccare la maniglia per aprire l’auto, il gancio si mette in funzione.

Questa parte non è fissa ma attaccata con una o più viti che si possono allentare o addirittura svitare, per tale ragione bisogna stare attenti e conoscerne il funzionamento affinché tutto proceda per il meglio.

Perché la sua funzione è sottovalutata

Molte volte, quando si rompe la portiera non riusciamo a capire da dove derivi il danno. In realtà, nella maggior parte dei casi c’è soltanto una risposta: il malfunzionamento del gancio dello sportello.

L’utilità di tale elemento è sottovalutata dalle persone ma dovremmo tenere conto del suo funzionamento. Una volta fatta la sua scoperta non potremo più fare a meno di farci caso.

Dunque, quando portate la macchina a fare il tagliando fate attenzione al lavoro dei meccanici che si occupano di questo problema. Qualora dovesse presentarsi un problema allo sportello sarà colpa del gancio. Quindi rivolgetevi a dei professionisti e chiedete loro di stringere la vite che lo aggancia alla portiera.

TROVATO IL CORPO DEL PICCOLO MATTIA, IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE