Gratta e Vinci, scende al bar sotto casa e la sua vita cambia drasticamente. Montepremi da sogno

Si reca per bere un caffè nel bar sotto casa “Isole Sottovento”, a Cesenatico, e poco dopo l’incredibile scoperta. Vediamo quanto ha vinto.

Ormai fa notizia ogni volta che qualcuno vince al Gratta e Vinci visto il periodo terribile che stiamo vivendo in cui l’inflazione è arrivata a toccare anche il +10,5% in diverse città italiane.

Per questo sono in molti a trovare giovamento nel leggere di possibili vincite al famoso gioco. Uno stimolo per poter acquistare un biglietto anche occasionale per tentare la De Bendata e sperare di poter dare un aiuto al portafoglio sempre più vuoto.

Deve essere quello che ha pensato un 60enne di Cesenatico che mercoledì mattina 21 settembre si è recato nel bar sotto casa, ‘Isole Sottovento’, per bere un caffè.

Biglietto fortunato, vincita incredibile a Cesenatico

Per passare il tempo mentre beveva il suo caffè, il signore (di cui non sono state date alcune credenziali per motivi di privacy), ha deciso di comprare per sfizio un biglietto del Gratta e Vinci da 5 euro.

I proprietari del bar, due coniugi cinesi, gli hanno proposto un nuovo gioco chiamato “Fai 13” ed il cliente ha accettato senza sapere che cosa si sarebbe trovato tra le mani…

Vincita senza precedenti, “Sono in tanti a cercare la fortuna”

Il signore ha grattato il suo biglietto e tra le mani si è trovato ben 500mila euro! Una notizia che ha accecato e mandato in estasi anche i titolari del bar che come lui non credevano alla possibile vincita che era stata ottenuta nel loro bar di provincia.

Intervistati dalla stampa locale hanno così commentato quanto accaduto:

Siamo molto contenti per il vincitore, è un nostro cliente che ha poco più di 60 anni. (…) Sono in tanti a cercare la fortuna, ma qui da noi non c’era mai stata una vincita così grossa.

Ora è caccia al fortunato giocatore che ben presto sarà individuato visto che il paese è piccolo e le voci spesso in questi luoghi corrono veloci. Chissà però se molto suoi compaesani tenteranno ora la fortuna come lui…!

