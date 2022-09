Selvaggia Lucarelli ha puntato i riflettori su una questione molto spinosa scagliandosi contro di loro: si scatenata la polemica sui social. È bufera.

48 anni, opinionista, giornalista, conduttrice e attrice teatrale. Selvaggia Lucarelli si è distinta anno dopo anno con la sua penna e le sue ospitate televisive.

Sempre sul pezzo, collabora da anni con famose testate, tra carta stampa e web. Inoltre ha sfondato anche nel mondo televisivo, prendendo parte a molti format. Debuttato anche a teatro come attrice, in parallelo a tutto questo ha dato vita a un suo blog, scritto libri e registrato podcast.

Inarrestabile, è anche seguitissima sul web dove condivide non solo la sua vita personale, ma anche il suo punto di vista su innumerevoli vicende. Seguita da ben 1,2 milioni di follower, le sue didascalia sempre tra il comico e il tagliente scatenano veri e propri dibattiti. Questa volta l’opinionista si è scagliata contro una particolare categoria.

Selvaggia Lucarelli, duro sfogo: si scatena il putiferio

Con il suo ultimo video condiviso su Instagram, la Lucarelli ha sottolineato un fenomeno sempre più diffuso che riguarda il mondo della medicina.

La Lucarelli ha sottolineato come un numero crescente di professionisti del campo medico sbarcano sui social, tra Instagram e Tik Tok, invadendo la piattaforma con video imbarazzanti.

La giornalista ha selezionato tra questi uno in particolare che ha accesso la polemica sul fatto che tramite questi mezzi la comunicazione venga troppo semplificata, tanto da diventare persino talvolta ridicola.

Tutto va snellito sul web, ma questo ha un effetto domino controproducente: sminuisce professioni che richiedono anni e anni di studio. Nel video si vede una farmacista che sdrammatizza sulla situazione in cui un paziente le dica di essere depresso e come lei offra soluzioni alternative per svagarsi come profilattici e simili prodotti.

Selvaggia Lucarelli imbarazzata: il web è con lei

Se va bene rendere fruibili concetti complicati per far sì che siano accessibili a tutti, per Selvaggia sui social si starebbe esagerando, trasformando la divulgazione in superficiali concetti.

effetto cringe e l’idea che questa gente sia stata per anni china sui libri per fare ‘sta roba, è nell’idea che oggi tutto vada semplificato

Le parole condivise dalla giornalista nella lunga didascalia al post che ha scatenato una marea di interazioni principalmente a sostegno della sua tesi. “Che imbarazzo” è solo uno dei tanti commenti al post.

