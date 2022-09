Meghan Markle, rivelazione bomba: “Voleva essere pagata per…”

Continuano le rivelazioni bomba su Meghan Markle, la moglie del principe Harry: il retroscena è pazzesco, perché voleva essere pagata.

Meghan Markle è la duchessa di Sussex: la nativa di Los Angeles è la moglie del principe Henry, il duca di Sussex. La classe 1981 iniziò la sua carriera nel mondo del cinema prendendo parte ad una serie incredibile di pellicole.

Sposata inizialmente con Trevor Engelson (il divorzio è arrivato nel 2013), dal 2016 la diva si legò sentimentalmente al principe Harry: nel novembre del 2017 arrivò l’annuncio ufficiale.

Le nozze sono state infine celebrate nel 2018. In questi anni, però, la Markle è stata spesso sui giornali per vicende non propriamente positive. Da qualche mese, inoltre, è stato pubblicato il libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” in cui Valentine Low ha svelato diversi retroscena. L’ultimo fuoriuscito è veramente clamoroso.

Meghan Markle, cos’è il ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’

Dal libro ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’ stanno uscendo estratti pesantissimi praticamente ogni giorni.

Scritto dal grande autore del Times Valentine Low, il libro non viene presentato con un volume del Gossip. Lo scrittore cita sempre le fonti per descrivere le storie e i retroscena dei duchi di Sussex.

Tante storie di Harry e Meghan sono ricche di dettagli incredibili: questa volta, però, l’estratto che sta velocemente facendo il giro del web è veramente pazzesco. Low ha descritto il motivo per cui la Markle voleva essere pagata.

Meghan Markle, l’ultima rivelazione bomba: perché voleva essere pagata

Ancora una rivelazione bomba su Meghan Markle, la duchessa di Sussex. Valentine Low ha descritto una vicenda alquanto particolare.

La diva del cinema, almeno inizialmente, faceva una grande fatica nel comprendere le dinamiche di corte. C’era una particolare pratica che la infastidiva.

“Non posso credere di non essere pagata”,

si lamentava continuamente la Markle. La californiana ed Harry, durante le varie visite in Australia, Nuova Zelanda e Fiji, stringevano le mani a tantissime persone. Meghan, dal canto suo, voleva essere retribuita anche per stringere le mani degli sconosciuti.

