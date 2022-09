Sapete chi è la cognata di Paolo Bonolis? È molto attiva sui social ed è una showgirl, tutti i dettagli sulla parente del conduttore

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano che nel corso degli anni ha conquistato milioni di persone con le sue battute e il talento. Genuino, senza filtri e dalla battuta sempre pronta, sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo.

È sposato con Sonia Bruganelli che sembra volergli rubare la scena visto che da due anni ricopre il ruolo di opinionista al “Grande fratello vip” ed è diventata molto nota agli italiani. C’è chi, poi, non può dimenticare la cognata del presentatore da tutti conosciuta per essere stata una delle Bonas di “Avanti un altro”.

Claudia Ruggeri, tutto sulla cognata di Bonolis

Il suo nome è Claudia Ruggeri ed è la cognata di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Mora, forme prorompenti, occhi da cerbiatto, ha subito attirato l’attenzione del conduttore che l’ha scelta come Bonas.

Così per due edizioni del quiz show, la cognata ha fatto compagnia alla coppia di conduttori e al pubblico italiano che ancora oggi la segue sui social dove vanta di più di un milione di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

La domanda che tutti si pongono resta, però, questa: perché la cognata di Paolo Bonolis? Semplice, la Ruggeri è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia e cognato del conduttore. Il marito, però, a differenza della moglie non ama essere al centro dell’attenzione e preferisce mantenere la privacy. Infatti, non si mostra sui social e sono poche le foto in cui viene ritratto insieme alla Bonas.

Claudia Ruggeri, una nuova avventura professionale

Claudia Ruggeri è molto attiva sui social e proprio su Instagram non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che diventano virali.

Per la cognata di Paolo Bonolis è iniziata una nuova esperienza lavorativa. Si tratta di una collaborazione con un marchio di abbigliamento e su Instagram ha pubblicato una foto di una campagna pubblicitaria. Indossa un vestito nero dalla scollatura esagerata, le sue curve più belle non passano inosservate proprio come il suo sguardo seducente.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come

NON CREDO TU ABBIA RIVALI IN BELLEZZA

Poi ancora

SEI UNO SPETTACOLO

La Ruggeri ha colpito ancora e questa volta senza l’aiuto di nessuno, solo con la sua bellezza e il suo modo di fare ormai amato da tutti.

TROVATO IL CORPO DEL PICCOLO MATTIA, IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE