Piersilvio Berlusconi ha deciso: ”Michelle Hunziker tagliata fuori”. La decisione è senza precedenti

La conduttrice Mediaset dovrà restare a guardare. La decisione presa è del tutto inaspettata e ha lasciato interdetti i fan della bella svizzera.

Piersilvio Berlusconi ha lasciato tutti senza parole con una decisione che nessuno si aspettava. Soprattutto se riguarda una delle conduttrici più amate dal pubblico.

La decisione presa è sconcertante e ha a che fare proprio con il futuro lavorativo della bella svizzera che a quanto pare, ultimamente, è più florido all’estero.

La bella Michelle, infatti, negli ultimi giorni ha lavorato in Germania come moderatrice al ”Digital X 2022” e ha intervistato l’attrice statunitense Jessica Alba.

In Italia, invece, deve mettere un freno al suo lavoro: ecco i motivi.

La decisione di Piersilvio Berlusconi

Piersilvio Berlusconi ha dovuto prendere una decisione che ha coinvolto in prima persona Michelle Hunziker.

Stando a quanto annunciato dal settimanale ”Oggi” è saltata la messa in onda del programma ”Michelle Impossible”.

La decisione non dovrebbe essere legata agli ascolti del talk show in quanto, nella prima edizione, sono stati soddisfacenti per l’azienda.

Tuttavia, non potremo assistere alla trasmissione che era in programma proprio per questo autunno.

Michelle Hunziker molto probabilmente tornerà nel 2023. I motivi? Questione di budget.

A dare la notizia Alberto Dandolo che ha chiarito con questi motivi cosa ha valutato l’azienda:

“Il programma di prima serata previsto per questo autunno è slittato all’inizio del prossimo anno. La ragione? Problemi di budget. I costi sono troppo alti e vanno rivisti e ridimensionati”.

La reazione di Michelle Hunziker

Al momento l’ex moglie di Eros Ramazzotti non ha reagito a questa notizia e non è arrivato alcun comunicato da parte sua.

Del resto, ora la Hunziker è al settimo cielo per la notizia ricevuta dalla sua primogenita Aurora.

Infatti, la figlia avuta con il cantante Eros Ramazzotti è in attesa del suo primo figlio con il fidanzato Goffredo Cerza e questo slittamento di ”Michelle Hunziker” potrà giovare per far sì che la svizzera possa stare ancora più vicina a sua figlia in un momento così importante per lei.

