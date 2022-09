Regina Elisabetta, il suo segnale più semplice: ecco perchè faceva sempre questo gesto

Cosa utilizzava la Regina Elisabetta quando appariva in pubblico o partecipava ad un dibattito? La geniale scoperta è da esempio per tutti.

La Regina Elisabetta, ex matrona del Castello di Balmoral, nel Regno Unito rappresentava il simbolo per eccellenza dei suoi sudditi, l’esempio fatto persona di come stare al mondo e comportarsi.

Questa è la testimonianza di alcuni critici e commentatori che gravitano tutti i giorni attorno a Windsor e alla Grande Famiglia Reale.

Sua Maestà si è spenta tra il dispiacere e le lacrime di tutti, lo scorso 8 Settembre quando al trono d’Inghilterra si riunivano invitati ben voluti dalla corte e non.

Tra questi vanno menzionati certamente Harry e la moglie, Meghan, oggetto di discussione ‘post mortem’ della Regina, tra il Principe e l’erede di Sua Maestà, Carlo.

Insomma i rapporti con i Sussex, nonostante il ritrovo di tutti i familiari in un’occasione così pare non abbia portato ad alleggerire il pesante clima che qualche anno prima si era creato

Regina Elisabetta, dal dolore ai ricordi più belli: eccone uno che ha sorpreso tutti

Il dolore per la grave perdita della Regina Elisabetta in quel di Windsor è ancora dura da digerire per i sudditi e i componenti della Grande Famiglia Reale.

La Regina aveva manifestato dei segnali preoccupanti sul suo stato di salute, ma non aveva dato (come da protocollo) l’autorizzazione di divulgare in pubblico la notizia, ovvero che stava per andare all’altro mondo.

Soltanto dopo il viaggio d’emergenza dei suoi eredi, direzione Balmoral si è venuti a conoscenza tra la popolazione che da un momento all’altro non sarebbe stata più tra noi.

Ora il suo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi, compresi quei gesti inconfondibili che la resero una persona speciale, un esempio per chiunque.

Eccone uno dei tanti che suscitò particolare attenzione e sorprese tutti a tal punto da diventare un motivo di imitazione nelle medesime circostanze in cui la Regina si trovava ad interagire

Regina Elisabetta, quel semplice gesto diventa di tutti: ecco cosa faceva e perchè

Durante i dibattiti di corte e le riunioni a cui partecipava, la Regina Elisabetta, il compianto più a cuore per i suoi cari, indicava segnali ben precisi.

Sua Maestà si rifaceva a gesti piuttosto superficiali e tra le sue mani, nelle medesime circostanze aveva un rossetto rosso che portava sempre nella borsa con se.

A proposito di borsa, uno dei critici e commentatori di corte hanno svelato che il movimento a terra o sul tavolo dell’accessorio a spalla indicava che la Regina da lì a poco avrebbe preferito ‘sciogliere la seduta’. O nel secondo caso, intervenire durante l’assemblea.

L’altro oggetto che ha suscitato attenzione e che oggi potrebbe essere preso da esempio per tutti, durante le riunioni in pubblico, per quanto riguarda le donne è quel rossetto rosso acceso, indossato senza l’ausilio dello specchietto.

“wow e’ qualcosa di davvero strabiliante…”

Avrebbe esclamato qualcuno magari in sua presenza. D’altronde, col senno del poi e le spoglie di Sua Maestà non più tra noi, ci sarà certamente qualche ‘anima pia’, che anche per tener vivo il ricordo della principessa più longeva del Regno d’Inghilterra si farà notare. E invierà degli input ben precisi ai suoi interlocutori, senza dover per forza di cose proferir parola.

