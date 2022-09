Sanremo 2023, un duo clamoroso pronto a salire sul palco dell’Ariston. I nomi

Amadeus è pronto per allestire un Festival come non lo abbiamo mai visto prima. I nomi sono sorprendenti!

Mancano ancora diversi mesi ma già i più impazienti scalpitano in attesa della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. Sarà ancora una volta Amadeus il direttore artistico della kermesse canora ma quest’anno sarà tutto nuovo e tutto da scoprire.

Le voci che circolano in queste ultime ore parlano di un duo d’eccezione pronto a salire sul palco dell’Ariston!

Un Festival di Sanremo senza precedenti!

Le novità del prossimo Festival di Sanremo sono tante! Al momento sono solamente due quelle ufficialmente annunciate.

Stiamo parlando delle due spalle che accompagneranno Amadeus per tutte e 5 le serate. La prima è Gianni Morandi, che ha partecipato alla passata edizione come concorrente e che ha già condotto la kermesse. Un caposaldo al quale si è voluto affidare Amadeus.

L’altra è il fenomeno mediatico; diventa oro tutto ciò che tocca; un vero e proprio colpo: stiamo parlando dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Da anni corteggiata da tutti i direttori artistici e che solo ora Amadeus è riuscita a convincere.

Ma per quanto riguarda i concorrenti, quali sono i nomi che circolano? Da poche ore una vera e propria bomba è arrivata alle orecchie dei lettori.

Amadeus: pronto un duetto d’eccezione!

Stiamo parlando di Gigi D’Alessio e suo figlio LDA, fresco concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi.

Il padre non ha bisogno di presentazioni, per quanto riguarda il figlio ha uno stile senza dubbio differente e coinvolge le generazioni del momento. Gigi non ha voluto intromettersi nella sua gavetta fatta all’interno della scuola di Amici ma ora potrebbe essere pronto a lavorare con lui.

A Novella 2000 aveva raccontato:

“Tu pensa che Luca adesso ha due anni e mezzo. Ed è nato veramente tra un concerto e l’altro, eh. Io tornavo dall’Australia e ho avuto la fortuna di vederlo nascere. Il giorno dopo sono ripartito per gli Stati Uniti. Altrimenti nemmeno avrei assistito al parto, alla nascita di Luca. La cosa più bella è che quel bambino lì, vedi? Te lo dico a distanza di una quindicina d’anni, diventerà uno dei più grossi musicisti. […] Perché è un qualcosa di eccezionale. Guarda, mi imbarazza la sua musicalità”.

Ora i due potrebbero finalmente calcare insieme il palco più prestigioso della musica italiana!

