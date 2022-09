“Striscia la Notizia” Anastasia Ronca: e’ lei la Velina più bella? FOTO sublime…

Anastasia Ronca scioglie la tensione con l’annuncio liberatorio a tutti i fan: andiamo alla scoperta del volto nuovo della tv

Tra i volti emergenti della moda e della tv degli ultimi anni, si sta ritagliando notevole spazio Anastasia Ronca. Giovanissima (classe 2000) ma con già all’attivo diverse apparizioni televisive importanti. E il meglio deve ancora venire.

La modella di origini partenopee (è nata a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli) già da qualche anno vive a Milano, dove ha iniziato una fortunata carriera come modella e non soltanto.

Anastasia Ronca, fascino mediterraneo irresistibile: alla conquista del mondo dello spettacolo, è già lanciatissima

Anastasia si è già fatta notare in più occasioni come volto televisivo di grande classe e fascino. Negli anni scorsi, è stata una presenza piuttosto costante sulle reti Mediaset.

Nel 2019, era presente nel corpo di ballo di Colorado. E nel 2021 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island. Su Instagram, è già piuttosto seguita, con oltre 33 mila followers.

Un numero di fan destinato a crescere vertiginosamente in questi giorni, vista la nuova avventura nella quale Anastasia si sta per lanciare. Sarà lei una delle nuove veline di Striscia la Notizia.

Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli, la nuova coppia di veline di Striscia pronte al decollo: si parte

La nuova coppia sul palco del popolare tg satirico sarà composta da lei e da Cosmary Fasanelli, ex concorrente di Amici e vincitrice della fascia di Miss Cinema a Miss Italia nel 2019.

Qualche giorno fa, l’annuncio su Instagram di una raggiante Anastasia, che non sta più nella pelle per la nuova avventura che sta per iniziare:

L’attesa é finita. Mi è pesato non poter rivelare prima, alle persone che amo, che una meravigliosa nuova avventura mi stava aspettando. Contro ogni pronostico o aspettativa, entro ufficialmente a far parte della grandiosa famiglia di Striscia la notizia. Un cult tutto italiano a cui sono immensamente grata. Non vedo l’ora di cominciare!

Qualcuno tra i fan aveva già intuito qualcosa, vedendo che dai capelli scuri fosse passata al biondo. Ora, a partire da lunedì, vedremo la nuova coppia di veline all’opera, esibirsi davanti ai conduttori Luca Argentero e Alessandro Siani.

TROVATO IL CORPO DEL PICCOLO MATTIA, IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE