Federica Pellegrini e Matteo Giunta, retroscena da brividi sul matrimonio: “non ce l’ho fatta”. Sconvolgente

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, retroscena da brividi sul matrimonio: la confessione dei neosposi ha lasciato interdetta Silvia Toffanin

Ospiti della puntata domenicale di “Verissimo”, al suo doppio appuntamento settimanale, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno ripercorso il loro matrimonio da favola celebrato lo scorso 27 agosto a Venezia.

Un evento che i fan dell’ex nuotatrice attendevano da tanto e che, a giudicare dalle immagini trapelate, è stato decisamente all’altezza delle aspettative. La Pellegrini e il suo allenatore, uniti da oltre tre anni, hanno pronunciato il fatidico “sì” di fronte ad una moltitudine di persone riunitesi per festeggiarli.

Ai microfoni di “Verissimo”, la coppia ha commentato ogni singolo momento della cerimonia con la voce rotta dalla commozione. La Pellegrini, in aggiunta, non ha mancato di svelare alcuni incredibili retroscena di cui il pubblico, ovviamente, non poteva essere a conoscenza.

“Verissimo”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontano il matrimonio: “non abbiamo ancora realizzato”

“Non abbiamo ancora realizzato” ha esordito l’ex nuotatrice durante l’intervista a “Verissimo”, riferendosi al matrimonio con il suo allenatore Matteo Giunta. La coppia, nel salotto di Silvia Toffanin, è parsa affiatata e sorridente come mai prima d’ora.

A detta dei due, le nozze sarebbero state solamente il coronamento di un rapporto che, in realtà, era stabile e consolidato ormai da alcuni anni. Parallelamente, come svelato dall’ex nuotatrice, lei e il marito starebbero assaporando quella “magia” tipica dei primi tempi da marito e moglie.

Con grande sorpresa da parte di Silvia Toffanin, Federica non ha mancato di svelare un retroscena clamoroso inerente al giorno delle nozze. Ci sarebbe stato un momento, nello specifico, in cui la Pellegrini avrebbe davvero faticato a contenersi.

L’ex nuotatrice rivela un retroscena commovente sul matrimonio: “non ce l’ho fatta”

Come ammesso da Federica Pellegrini, l’unico momento in cui i suoi nervi saldi hanno vacillato, durante la cerimonia, è stato proprio quando l’ex nuotatrice, scesa dalla macchina, ha trovato suo padre pronto ad accompagnarla all’altare.

“Ho compreso che mi stava ufficialmente consegnando nelle mani di un altro uomo. In quel momento sono crollata, non ce l’ho più fatta”.

Un racconto che, ovviamente, non poteva non emozionare la conduttrice Silvia Toffanin, che non si è risparmiata nei suoi complimenti alla coppia. Federica e Matteo, a detta della padrona di casa, sarebbero l’emblema dell’amore autentico.

