GF Vip, Giovanni Ciacci paralizzato dalla confessione: “lo facevo con tutte”. A parlare è…

“GF Vip 7”, Giovanni Ciacci paralizzato dalla confessione di Pamela Prati: quello che ha rivelato è davvero sconvolgente!

Che tra Giovanni Ciacci e Pamela Prati non corresse buon sangue, il pubblico lo aveva intuito fin dalle prime battute che i due si sono scambiati al “GF Vip”.

L’ingresso del costumista è stato infatti accolto con freddezza dalla showgirl, che al vederlo è parsa completamente raggelarsi. Come notato dalle stesse opinioniste, Pamela non si è spesa in convenevoli nei confronti del nuovo arrivato.

A distanza di alcuni giorni, come procede la convivenza tra la Prati e Ciacci all’interno della casa più spiata d’Italia? La riposta, sorprendentemente, non è quella che la stragrande maggioranza del pubblico si sarebbe aspettata.

Pamela Prati e Giovanni Ciacci, le ragioni dell’astio tra i due: tutta “colpa” di Mark Caltagirone

L’astio tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci avrebbe radici “antiche”. All’epoca dello scandalo Mark Caltagirone, infatti, il celebre costumista fu tra i più accaniti accusatori della showgirl.

Pamela, come svelato da Alfonso Signorini durante l’ultimo appuntamento con il “GF Vip”, si sarebbe risentita profondamente delle critiche di Ciacci, al punto tale da accoglierlo con molta freddezza durante il suo ingresso nel reality show.

A distanza di qualche giorno, come proseguono le cose tra Pamela e il suo acerrimo nemico? Come rivelato da Ciacci stesso durante le scorse ore, la showgirl starebbe facendo emergere dei lati sconvolgenti della sua persona, che nessuno si sarebbe mai aspettato da lei.

“GF Vip”, la showgirl ammutolisce i coinquilini: “lo facevo con tutte”

“Non ti riconosco più“: queste le parole pronunciate da Giovanni Ciacci nel video, tratto dalla diretta del “Grande Fratello Vip”, da cui abbiamo estrapolato lo screenshot che segue. Il costumista, per nulla abituato all’immagine “zen e pacifista” che Pamela Prati sta dando di se stessa, sembra davvero a corto di parole.

La replica della showgirl è arrivata nel giro di un istante:

“Tu non mi hai mai conosciuta veramente. Le mie ballerine venivano tutte nel mio camerino perché io me le coccolavo una per una. lo facevo con tutte”.

Tra Ciacci e la Prati, di fatto, l’ascia di guerra sembrerebbe esser stata deposta. Che sia l’inizio di un periodo di tregua e, perché no, di un’amicizia tra i due coinquilini del “GF Vip”?

