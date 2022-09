Gianni Sperti a cuore aperto sui social. La tragedia e quel rimpianto che non smette di tormentarlo: dettagli agghiaccianti

Lo conosciamo per via del suo ruolo di opinionista a “Uomini e Donne”, ma anche per aver fatto parte del corpo di ballo di moltissime trasmissioni televisive.

Gianni Sperti, con il suo milione di seguaci su Instagram, è una celebrità a tutti gli effetti. Lo scorso 20 settembre iniziava la nuova stagione di “Uomini e Donne”, contraddistinta proprio dalla presenza insostituibile dell’ex ballerino.

Accanto alla collega Tina Cipollari, Sperti non ha mancato di lanciarsi in vere e proprie accuse al veleno nei confronti di alcuni partecipanti. Per l’opinionista, di sicuro, l’annata non poteva iniziare in maniera più scoppiettante di così!

Gianni Sperti: tutto sull’amatissimo volto di “Uomini e Donne”

Per Gianni Sperti, “Uomini e Donne” rappresenta una parentesi a dir poco speciale della sua vita professionale e personale. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, l’ex ballerino non manca di dare sfogo a quelli che, spesso e volentieri, sono i suoi tormenti personali.

In più di un’occasione, l’opinionista ha fatto riferimento alle proprie sofferenze d’amore e al matrimonio con l’ex moglie Paola Barale. Quest’ultimo rapporto, in modo particolare, sembrerebbe aver inciso profondamente il percorso di vita di Sperti, che ne parla sempre con grande affetto e con una punta di malinconia.

Negli scorsi giorni, il cast del dating show si ritrovava ad affrontare una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. L’ex ballerino, la cui sensibilità è nota a tutti, si è espresso in merito alla vicenda con toni che tradiscono il suo intimo coinvolgimento.

Gianni Sperti, la tragedia e il rimpianto che non smette di tormentarlo: “avrei potuto evitarlo”

La morte di Manuel Vallicella è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha travolto tutti i membri del cast di “Uomini e Donne”, opinionisti compresi.

Gianni Sperti, che ha sempre avuto un rapporto bellissimo con l’ex tronista, gli ha dedicato parole commoventi attraverso le Instagram stories pubblicate negli scorsi giorni. In una di queste, in modo particolare, l’ex ballerino aveva fatto trapelare il proprio rammarico in questi termini:

“chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare qualcosa per evitare questa tragedia”.

Un dubbio che non smette di tormentare l’amato Gianni, e con cui l’opinionista sarà costretto a fare i conti per tutta la vita. Solo il tempo, probabilmente, sarà in grado di curare la ferita dell’ex ballerino.

