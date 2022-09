Martina Colombari non da tregua ai fan, lo scatto piccante lascia tutti senza parole: la domenica ha tutto un altro sapore.

Una giornata decisamente particolare i milioni di fan della Colombari, così piccante non si è mai vista, di giallo poi è divina. Una ventata d’aria fresca che rallegra l’ultima domenica di settembre.

Chi è Martina Colombari: vita, carriera

Nata a Riccione nel 1975, Martina Colombari è una delle donne più belle d’Italia. Si è affacciata da giovanissima al mondo dello spettacolo, aveva solo 16 anni quando vinse il concorso di bellezza Miss Italia e da quel momento è sempre stata un’icona di stile ed eleganza. Subito dopo l’incoronazione per lei si è aperto un mondo fatto di spot pubblicitari, ospitate televisive, foto in prima pagina sulle riviste patinate, fiction e chi più ne ha più ne metta.

Nel mondo dello spettacolo si è affermata prevalentemente come modella ma non si è risparmiata in niente, ha saputo affrontare ogni lavoro con grande professionalità ed entusiasmo. Martina ha amato due uomini nella sua vita, Alberto Tomba, il famoso campione di sci con il quale ha un ottimo rapporto e Billy Costacurta, ex difensore del Milan che ha sposato nel 2004 e con il quale ha messo al mondo il loro unico figlio Achille.

La foto che ha scosso il web, Martina Colombari è super piccante

Bellissima, radiosa e affascinante, Martina Colombari ha mandato in tilt il web con il suo abitino in pizzo giallo davvero piccante. Una domenica decisamente particolare per tutti i suoi follower che non hanno potuto far altro che ammirarla e lasciare qualche commento.

Una ventata d’aria fresca, la Colombari sa come intrattenere i suoi amici virtuali. Ogni giorno posta piccoli momenti di quotidianità che rendono la vita un po’ più divertente.

“La donna più bella in Italia e non solo”

I commenti sono davvero tanti così come i cuoricini lasciati in segno di affetto e di stima. Martina è davvero la donna più bella d’Italia, una miss che ha fatto sognare ad occhi aperti intere generazioni e continua a farlo. Il tubino giallo in pizzo con trasparenze, è davvero un tocco di classe che illumina ancora di più la sua naturale bellezza.

MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO